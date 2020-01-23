شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: شحنات الأجهزة تصل إلى 2.16 مليار بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير حديث لشركة جارتنر إن شحنات الأجهزة العالمية وهى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة، ستصل إلى 2.16 مليار وحدة فى عام 2020، بزيادة قدرها 0.9 % عن عام 2019 مدعومة بالنمو فى شحنات الهواتف الذكية التى تقودها أجهزة 5G.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، سوف تمثل طرازات الجيل الخامس 5G نسبة 12% من شحنات الهواتف المحمولة فى عام 2020 والتى ستصل إلى 43 % بحلول عام 2022، وقال رانجيت أتوال مدير الأبحاث فى جارتنر: "سوف يشهد عام 2020 انتعاشًا طفيفًا فى السوق، حيث أن زيادة توافر أجهزة 5G ستعزز بدائل الهاتف المحمول، والتى ستقود شحنات الأجهزة العالمية"، واستكمل "لقد عادنا إلى النمو فى عام 2020".

يذكر أنه فى عام 2019، بلغ إجمالى شحنات الأجهزة العالمية 2.15 مليار وحدة، ومن المتوقع أن ينمو سوق الهواتف المحمولة فى جميع أنحاء العالم بنسبة 1.7 % فى عام 2020، وقد كانت شحنات الهواتف الذكية ضعيفة فى عام 2019، مسجلة انخفاضًا بنسبة 2 % على أساس سنوى، ولكن من المتوقع أن تنمو فى عام 2020 - خاصة فى الصين الكبرى والأسواق الناشئة فى آسيا / المحيط الهادئ.

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وتتوقع جارتنر أنه بداية من عام 2020 ستكون هناك زيادة فى اعتماد هواتف 5G مع انخفاض الأسعار وزيادة تغطية خدمة 5G وتجارب المستخدمين بشكل أفضل مع هواتف 5G، وسيشهد السوق زيادة أخرى فى عام 2023، عندما تمثل حسابات 5G أكثر من 50 %.

وأضاف "أتوال" :"حتى بعد أن عاود السوق إلى النمو فى عام 2019، لا يزال من المتوقع انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر فى عام 2020 وما بعده، وخلال عام 2020، سيتأثر هذا السوق بنهاية عملية الترحيل إلى نظام التشغيل Windows 10 ".

وقال التقرير: بعد ثلاث سنوات من النمو فى سوق أجهزة الكمبيوتر الاحترافية، ستنخفض مستويات الإحلال، ووفقًا لجارتنر، سيتم ترحيل مليار جهاز كمبيوتر إلى نظام Windows 10 حتى عام 2020 - حوالى 80 % من جميع أجهزة الكمبيوتر المستخدمة.