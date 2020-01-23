شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف أنقذ العلماء الطيور المهددة بالانقراض فى جزر أستراليا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باحثون في جزيرة لورد هاو في أستراليا، أن خطتهم لإعادة إدخال نوع من الطيور المهددة بالانقراض القريبة إلى المنطقة كانت ناجحة، ووصفوا خطتهم بأنها أكبر برنامج لاستئصال القوارض على الإطلاق في الجزيرة، إذ استطاعول القضاء على أعداد الفئران الضخمة التي دفعت الطيور للانقراض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في صيف عام 2019، تعرض سكان جزيرة هودن للتهديد من جراء انفجار في عدد القوارض، الذي بلغ 360،000.

وقد نجا نقار الخشب بالفعل من تهديد الانقراض في أوائل السبعينيات، عندما تضاءلت أعداده إلى أقل من 30، وذلك بفضل مزيج من الصيد البشري والبوم والقطط الوحشية والخنازير، ولمنع حدوث أزمة انقراض ثانية محتملة، قرر الباحثون بدلاً من ذلك المضي قدمًا بخطة جذرية للقضاء على القوارض في الجزيرة.

وقال المشرف على المشروع مايكل شيلز: "كان علينا أن نجلس ونعمل على تحديد مناطق لإطعامهم وكيفية الاعتناء بهم، وعدد الموظفين الذين سنحتاجهم ونوع المنشأة التي سنحتاج إلى بنائها لعودتهم بعد القضاء على القوارض الضخمة التى كانت تخيفهم".

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وفي الوقت نفسه، وضع الفريق أجزاء من الحبوب السامة داخل حوالي 22000 مصيدة صغيرة وقام بتوزيعها في جميع أنحاء الجزيرة، باستخدام طائرات الهليكوبتر لإسقاطها في بعض المناطق الجبلية التي يصعب الوصول إليها، وعلى مدار عدة أشهر، قُتلت الفئران بعد محاولة أكل الكريات السامة.

كما أنه في الخريف، بدأ الباحثون في إعادة إدخال الحطب إلى بيئتها الطبيعية عبر مروحية، ولا سيما مناطق قمم الجبال النائية التي استقروا فيها سابقًا.