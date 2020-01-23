هواوي تعلن عن عدد هواتفها التي حصلت على أندرويد 10

أعلنت شركة هواوي اليوم عن عدد هواتفها الذكية التي حصلت على واجهة المستخدم الأحدث EMUI 10 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، وذلك في وقت ما تزال تطلقها للمزيد من الأجهزة.

وكانت الشركة الصينية قد أعلنت قبل شهر عن إطلاق EMUI 10 لنحو 10 ملايين من هواتفها، والآن وصل العدد إلى 50 مليون هاتف، وذلك للسوقين الصيني، والعالمي على حد سواء.

وأعلنت هواوي عن واجهة المستخدم EMUI 10 في 9 آب/أغسطس الماضي مع المزايا الجديدة لنظام أندرويد 10، إضافةً إلى اللمسة الخاصة بالشركة. ومن المزايا الجديدة، الوضع الداكن، وواجهة أكثر استجابةً أسرع، كما كشفت هواوي أن الأجهزة العاملة بـ EMUI 10 سترتبط بسهولة بالحواسيب الشخصية لتسهيل تبادل الملفات ومشاركة الشاشة.

يُشار إلى أن بعض الهواتف الذكية الأحدث من هواوي ليست متاحةً في الأسواق الغريبة نظرًا لحرمانها من خدمات وتطبيقات جوجل في إطار العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركة وسط حرب تجارية بين واشنطن وبكين.

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وقد كان عام 2019 حافلًا بالنسبة لشركة هواوي، فمع أنها أعلنت عن اثنين من أفضل الهواتف الذكية في السوق، وهما: (بي30 برو) P30 Pro، و(ميت 30 برو) Mate 30 Pro، إلا أن حرمان الهاتف الأخير من خدمات جوجل؛ لأنه أُطلق بعد فرض العقوبات، أعاق تحقيق الأهداف المرجوة منه.

ومع ذلك، تمكنت هواوي من تحسين شحناتها من الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، إذ شحنت خلال 2019 أكثر من 240 مليون هاتف، وقد شهدت هواتف سلسلتي (بي)، و(ميت) ارتفاعًا بنسبة 50% على أساس سنوي.

وقال (شو جيجون) – المدير الحالي لهواوي: إنه من المتوقع أن تبلغ إيرادات البيع نحو 123 مليار دولار أمريكي، بزيادة 18% على أساس سنوي. ولولا العقوبات الأمريكية، لكانت هذه الأرقام أفضل بكثير.

وكشف جيجون أن تركيز هواوي لعام 2020 سينصب على تطوير خدماتها للأجهزة المحمولة لتكون بديلًا عن خدمات جوجل، فتتخلص بذلك من التبعية للشركات الأمريكية التي لم تعد قادرةً على التعامل مع هواوي بعد أن أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) الشركة إلى القائمة السوداء في شهر أيار/مايو الماضي.