شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد أول صور مسربة لجهاز Xbox Series X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت فى ديسمبر 2019 رسميًا عن Xbox Series X، وتحدثت الشركة وقتها عن تصميم وميزات الجهاز، لكن لم تكشف الشركة الأمريكية الكثير عن وحدة تحكم الجيل التالى، لكن فى وقت سابق من شهر ديسمبر الماضى، أكد Phil Spencer رئيس شركة Microsoft Xbox أنه يلعب ألعابًا على Xbox الجديد، مؤكداً أن الشركة بدأت فى إنتاج نماذج أولية منه.



Xbox

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقام المستخدم "CurryPanda" بمشاركة الصور الخاصة بـ Xbox Series X على منتديات Neogaf الإلكترونية، وتُظهر الصور الجزء الأمامى والخلفى من وحدة التحكم مع وجود منافذ، إذ تحتوى وحدة التحكم على منفذ صوت بصرى ومنفذى USB A ومنفذ Ethernet ومنفذ الطاقة ومنفذ HDMI، كما قامت مايكروسوفت أيضًا بإضافة بعض فتحات التهوية على ظهر الجهاز لتبريده.



تصميم Xbox

وعلى الرغم من عدم وجود طريقة للتحقق مما إذا كانت الصور حقيقية، لكنها تحتوى على رموز شريط مايكروسوفت النموذجى، ويعد هذا أمرًا جيدًا وسيئًا، حيث تتم إضافة الرموز الشريطية من قِبل مايكروسوفت لتحديد النماذج الأولية وتتبعها، لكن هذا يعنى أيضًا أن الشخص الذى شارك هذه الصور قد يتعرض للمساءلة.



جهاز Xbox

يذكر أن تقرير سابق كشف أن جهاز ألعاب Xbox Series X لن تتوفر ألعابه الحصرية إلا بعد مرور عام كامل من إطلاقه، وقال Matt Booty رئيس استوديوهات ألعاب إكس بوكس، أن مايكروسوفت تريد ضمان أن جميع الألعاب تدعم جهازى Xbox One وX معًا، وعادة تستخدم الشركات ألعاب حصرية لدفع مبيعات الجهاز عند إطلاقه أول مرة، لكن مايكروسوفت ستستخدم لعبة Halo: Infinite لاستعراض إمكانيات جهاز Series X وهى بالطبع متاحة على الجهاز الأقدم Xbox One.