قال الدكتور "أسامة مصطفى"، خبير تكنولوجيا المعلومات،تعليقاً على ما تم تداوله من أخبار على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، من إغلاق تطبيق "واتساب" على بعض الهواتف غير الحديثة، وقال إن الأزمة هنا ليست في التطبيق ووقفه، وإنما الأزمة في الشركات المصنعة للهواتف نفسها، لأنه عندما يمر سنوات على بعض الهواتف، فإن البرامج التي يعمل بها الهاتف لن تدعم تحديث التطبيق.
وتابع "مصطفي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام " والمذاع عبر فضائية "Ten" :المتجر الإلكتروني بعدد كبير من الهواتف، لن يدعم تحديث هذه التطبيقات، وستتوقف تلك التطبيقات في حوالي 6 مليون هاتف من أكثر من 4 مليار هاتف ستتوقف فيه هذه الخدمة على مستوى العالم.
وكانت وسائل الإعلام الغربية قد تداولت خبرا عن توقف تطبيق واتساب في عدد كبير من الهواتف على مستوى العالم بسبب أنظمة تشغيل بعض الهواتف الحديثة.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير تكنولوجيا المعلومات: 6 مليون موبايل هيتوقف فيهم خدمة "الواتساب" على مستوى العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.