خبير تكنولوجيا المعلومات: 6 مليون موبايل هيتوقف فيهم خدمة "الواتساب" على مستوى العالم

قال الدكتور "أسامة مصطفى"، خبير تكنولوجيا المعلومات،تعليقاً على ما تم تداوله من أخبار على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، من إغلاق تطبيق "واتساب" على بعض الهواتف غير الحديثة، وقال إن الأزمة هنا ليست في التطبيق ووقفه، وإنما الأزمة في الشركات المصنعة للهواتف نفسها، لأنه عندما يمر سنوات على بعض الهواتف، فإن البرامج التي يعمل بها الهاتف لن تدعم تحديث التطبيق.

وتابع "مصطفي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام " والمذاع عبر فضائية "Ten" :المتجر الإلكتروني بعدد كبير من الهواتف، لن يدعم تحديث هذه التطبيقات، وستتوقف تلك التطبيقات في حوالي 6 مليون هاتف من أكثر من 4 مليار هاتف ستتوقف فيه هذه الخدمة على مستوى العالم.

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وكانت وسائل الإعلام الغربية قد تداولت خبرا عن توقف تطبيق واتساب في عدد كبير من الهواتف على مستوى العالم بسبب أنظمة تشغيل بعض الهواتف الحديثة.