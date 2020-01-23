كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “WhatsApp” تختبر الوضع المظلم في الإصدار التجريبي لنظام “Android”

متابعة-سنيار: من بين تطبيقات الجوال الأكثر شيوعا، يعد تطبيق WhatsApp أحد التطبيقات القليلة التي لم تتبن بعد الوضع المظلم.

ولكن هذا سيتغير قريبا، حيث ظهر إعداد الوضع المظلم في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق WhatsApp لنظام Android عبر Android Authority.

وسيتيح الخيار للمستخدمين الاختيار بين سمة فاتحة أو داكنة، كما يمكنهم اختيار التوافق مع السمة الافتراضية للنظام.

عند اختيار الوضع المظلم، فإن خلفيات التطبيق ستصبح أغمق، لكن لا تتوقع نظرة سوداء تماما؛ بدلاً من ذلك، ستحصل على ظلال مختلفة من الرمادي الداكن.

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يمكنك العثور على الخيار ضمن الإعدادات ثم الدردشات ثم السمة.

للحصول على الخيار، يجب أن يكون لديك أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp لنظام Android (2.20.13)، والذي لا يمكنك الحصول عليه إلا إذا اشتركت في اختبار تجريبي (ولا يقبل WhatsApp المزيد من المختبرين في الوقت الحالي).

مع إضافة خيار الوضع المظلم، يسير WhatsApp على خطى العديد من التطبيقات الشائعة مثل Twitter و Instagram التي قدمت الميزة العام الماضي.

جدير بالذكر أن Facebook الشركة الأم لـ WhatsApp ما زالت لا تقدم خيار التطبيق الرئيسي، رغم أن ذلك يجب أن يتم ذلك قريبا، وِفقاً لـ”ماشابل”.