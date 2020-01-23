كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أبل تكشف النقاب عن iPhone جديد وأرخص “في أوائل شهر مارس”

متابعة-سنيار: ذكرت بلومبرج أن شركة أبل تخطط للكشف عن هاتف iPhone منخفض التكلفة، والذي كان متوقعا بشكل كبير “في أوائل شهر مارس”.

يشاع أن الهاتف، الذي يبدو أنه يشبه iPhone 8، لديه شاشة 4.7 بوصة وزر الصفحة الرئيسية.

الهاتف سيكون مجهزا بـ Touch ID، لكنه على الأرجح لن يحتوي على خاصية Face ID، لكنه سيأتي بمعالج مُعزز لمطابقة iPhone 11، بالإضافة إلى إمكانية التنافس مع الهواتف الذكية الأخرى فيما يتعلق بالسعر.

يشير تقرير بلومبرج نفسه إلى أن موردي شركة أبل “يخططون” لبدء تجميع الأجهزة الجديدة معا في فبراير.

Advertisements

واقترح التقرير السابق من محلل أبل Ming-Chi Kuo أن يبدأ سعر الجهاز من 399 دولارا.

أشار كو أيضا إلى إمكانية وجود ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 3 جيجا بايت و 64/128 جيجابايت، مع توفرالحهاز باللون الرمادي والفضي والأحمر.

للأسف، لا توجد شائعات في الوقت الحالي تشير إلى أن الجهاز سيأتي مع مقبس سماعة رأس.