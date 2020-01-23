كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| Glamos… مستشعر للحركة يقوم بإنشاء شاشة لمس افتراضية في أي مكان

متابعة-سنيار: تعد شاشات اللمس الكبيرة حاليا باهظة الثمن ولكن هناك طريقة لإنشاء تجربة تعمل باللمس لجهاز تلفزيون بشاشة كبيرة حاليا في منزلك أو جهازك اللوحي أو هاتفك الذكي أو شاشات عرض أخرى لا تعمل باللمس، وذلك من خلال Glamos، وهو جهاز صغير ينشئ شاشة لمس افتراضية بينك وبين شاشتك يمكن استخدامه للتنقل باستخدام اللمس والإيماءات.

“Glamos هو مستشعر للحركة يقوم بإنشاء شاشة لمس افتراضية في أي مكان، يكفي أن توصله بجهازك، لعرض شاشة لمس غير مرئية بالقرب منك والتحكم في جهاز بعيد عنك.

يمكنك الجهاز من عرض شاشة لمس افتراضية حرفيا في أي مكان تريده: على الحائط أو على الهواء أو على لوحة بيضاء.

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وقال مطورو الجهاز: “معظم أجهزة الاستشعار التي تستخدم الكاميرا يمكنها فقط التقاط نطاق محدود من الحركة، بينما Glamos يمكنه مسح جميع الاتجاهات دون أي قيود لأنه يستخدم وحدة المرآة الدوارة بدلاً من الكاميرا”.

تعمل Glamos بسرعة 40 هرتز أو 40 إطارا في الثانية، مما يعني أن وحدة المرآة تدور وتلتقط الحركة 40 مرة في الثانية، مما يسمح لشاشتك بالرد على حركتك بأسرع ما يمكن، فعلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ستشعر أن يديك امتداد لمؤشر الماوس.

لجهاز الصغير Glamos متاح حاليًا للدعم إلى Kickstarter مع تعهدات متوفرة من 119 دولارا، ومن المتوقع أن يتم الشحن العالمي خلال شهر يوليو 2020.