كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بريطانيا تختبر سيارة كهربائية بدون سائق

متابعة-سنيار: تقوم “مركبات بدون سائق” مستقبلية بنقل الركاب حول مركز تسوق بالقرب من بريستول كجزء من تجربة يمكن أن تراها في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

يتم تشغيل التجربة بواسطة شركة البنية التحتية AECOM، وإذا نجحت، يمكن أن تؤدي إلى تجربة “طريق مفتوح” كاملة في وقت لاحق من العام.

تقوم AECOM باختبار المركبات في المول، Cribbs Causeway، شمال مدينة بريستول، للتحقق من قدرتها على اجتياز العقبات اليومية الكبيرة.

السيارات الكهربائية البريطانية الصنع تعمل بشكل مستقل بالكامل، لذلك أراد الفريق اختبارها في منطقة تضم المشاة والدراجات البخارية والدراجات والحيوانات

خلال التجربة، سوف تسير المركبة بين مركز التسوق وموقف السيارات الخاص بها، مما يمنح الناس “تجربة” لما يشبهه السفر داخل سيارة مستقلة، وفقا لـ AECOM.

تستخدم المركبات مزيجا من المستشعرات والرادار والذكاء الاصطناعي للتنقل في المناطق المزدحمة، وتم اختبارها بالفعل في منتزه الملكة إليزابيث الأوليمبي في لندن.

ومع ذلك، هذا هو الاختبار الأول الذي لن يتضمن برنامج تشغيل احتياطي داخل المجموعة – على عكس تجربة لندن حيث يقوم “مشرف” بمراقبة الضوابط.

تم اختبار السيارات الكهربائية فقط على الطرق الخاصة حتى الآن، مما يعني أنها لم تسافر بعد بشكل أسرع من 5 ميل في الساعة، على الرغم من قدرتها على السير بسرعة أكبر.

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تقول المجموعة المسؤولة عن التجربة على موقعها على الإنترنت إن المركبات ذاتية الحكم لديها القدرة على تحسين تجربة العملاء.

يقول الفريق إن “المشروع البحثي سيزيد من معرفة المملكة المتحدة بتأثير المركبات المتصلة والمستقلة ويساعد على تحديد الاتجاه المستقبلي لتطويرها وتنفيذها”.

مجموعة شركات Capri هي مجموعة من 17 شركة ومنظمة تعمل سويا لإنشاء “حل متكامل للتحكم الذاتي”.

وتشمل المجموعات المشاركة المطارات والجامعات والمجالس ومنتزه الملكة إليزابيث الأوليمبي حيث جرت أول تجربة كبرى.

حصل كابري على 35 مليون جنيه إسترليني من قبل مركز المركبات المتصلة والحكم الذاتي، وهو قسم من الإدارة الحكومية لدعم تقنيات النقل بدون سائق.

ستكون هناك تجربة أخيرة في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية مع أسطول مكون من أربعة مركبات قادرة على الانتقال من الطرق العامة إلى مناطق المشاة.

التجربة في مول في Cribbs كوزواي ستجرى يوم الأحد 26 يناير.