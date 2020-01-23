شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تخطط لتغريم شركات التكنولوجيا حال فشلها فى حماية الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستحتاج شركات التكنولوجيا المسئولة عن أى خدمة يستخدمها الأطفال إلى إعادة تصميم أنظمتها بشكل جذرى بعد أن وضعت المملكة المتحدة معايير جديدة للخصوصية مصممة خصيصا لحماية صغار السن، إذ ستطبق مدونة قواعد السلوك الجديدة لمكتب مفوض المعلومات على الجميع، بدءا من منصات التواصل الاجتماعى، وصولا إلى صانعى الألعاب المتصلة بالإنترنت، أما الفشل فى الامتثال للقواعد الجديدة المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2021، سيعرض الشركات لغرامات باهظة.

ووفقا لموقع Engdage الأمريكى، تتضمن القواعد البريطانية الجديدة 15 مبدأ عامًا، يجب على هذه الشركات الوفاء بهم من أجل حماية خصوصية الأطفال، والهدف منها ببساطة هو عدم غض الطرف عن الأطفال فى هذه الخدمات، وبيع الإعلانات عن طريق الاستفادة من بياناتهم الشخصية، بدلاً من ذلك، سيكون الالتزام العام هو حماية خصوصية هؤلاء الأطفال على حساب تحقيق الربح السريع.

تتضمن هذه المبادئ قواعد لتنفيذ حماية الخصوصية إلى أعلى مستوى ممكن وضمان إيقاف تشغيل الموقع الجغرافى وفقًا للمعايير، فإذا كنت ترغب فى إنشاء جهاز يدعم نظام تحديد المواقع العالمى (GPS) ، فستحتاج إلى إثبات وجود سبب كاف لاستخدام خدمات الموقع، والحصول على الموافقة، كما تحظر القواعد أيضًا استخدام تقنيات الدفع.

Advertisements

بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج مقدمو الخدمة إلى التصرف بشكل استباقى لتعقب المحتوى الذى قد يؤدى إلى الإساءة الجنسية والاستغلال والإيذاء الذاتى، أو على الأقل الحفاظ على نظام مناسب وإخبار المستخدمين به لضمان عدم انتشار هذا المحتوى على النظام الأساسي.

وقال المنظمون أنه عندما يتم تفويضهم بموجب القانون، سيتخذون مقاربة منطقية لدعم القواعد، وعندما يعثرون على إخفاقات، يمكنهم فرض غرامات تصل إلى 22.1 مليون دولار، أو 4 فى المئة من قيمة التداول، أيهما أعلى.