شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "مش واتساب بس".. خبير معلومات: توقف عدد من التطبيقات فى ملايين الهواتف خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، على ما تم تداوله من أخبار على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، من إغلاق تطبيق "واتساب" على بعض الهواتف غير الحديثة، وقال إن الأزمة هنا ليست في التطبيق ووقفه، وإنما الأزمة في الشركات المصنعة للهواتف نفسها، لأنه عندما يمر سنوات على بعض الهواتف، فإن البرامج التي يعمل بها الهاتف لن تدعم تحديث التطبيق.

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو مصطفى ببرنامج "رأي عام"، الذي يذاع على قناة ten، أن تطبيق واتساب لن يتوقف وحده عن العمل ببعض الهواتف، وإنما هناك العديد من التطبيقات التي لن تعمل على الهواتف غير المدعمة ببرامج تشغيل حديثة، وعلى رأسهم تطبيق فيسبوك وتويتر وغيرهم من التطبيقات التي يتم استخدامها بشكل يومي من قبل الشعب المصري.

وأوضح الدكتور أسامة مصطفى، أن المتجر الإلكتروني بعدد كبير من الهواتف، لن يدعم تحديث هذه التطبيقات، وستتوقف تلك التطبيقات في حوالي 6 مليون هاتف من أكثر من 4 مليار هاتف ستتوقف فيه هذه الخدمة على مستوى العالم.

وكانت وسائل الإعلام الغربية قد تداولت خبرا عن توقف تطبيق واتساب في عدد كبير من الهواتف على مستوى العالم بسبب أنظمة تشغيل بعض الهواتف الحديثة.

Advertisements

وقد يحصل تطبيق واتس آب للتراسل الفورى على ميزة الملصقات المتحركة الجديدة، وذلك بعدما تم رصد هذه الملصقات فى أحدث إصدار تجريبى، كما ذكر موقع WaBetaInfo المتخصص فى تتبع الميزات الجديدة والقادمة للتطبيق المملوك لفيس بوك، ووفقًا للتقرير أصدر تطبيق المراسلة مؤخرًا تحديث الإصدار التجريبى 2.20.10 الذى تضمن علامات مخفية جديدة تتعلق بالملصقات المتحركة.

وبحسب التقرير، فلم يتم الكشف عن تاريخ إصدار هذه الملصقات الجديدة، حيث تم الإبلاغ عن دعم الملصقات المتحركة فى واتس آب لأول مرة فى أبريل من العام الماضى، وبعد ذلك، أشار موقع WaBetaInfo أن ميزة الملصقات المتحركة يتم اختبارها على إصدارات نظام تشغيل متعددة - أندرويد و iOS ومنصة الويب.

وسيتم تضمين هذه الملصقات المتحركة فى حزمة الملصقات الخاصة بواتس آب، وعلى الرغم من أن الأسباب الدقيقة للتحديث غير معروفة حتى الآن، ولكن من المرجح أن يجلب بعض التحسينات على الملصقات الحالية.

ويمكن للمستخدمين التحقق من التحديث عبر الدخول إلى واتس آب> الدردشة> زر الملصقات> أيقونة Plus ثم اختيار "تحديث" لجميع الحزم التى تم تنزيلها مسبقًا.

وتم طرح دعم ملصقات واتس آب فى أكتوبر 2018 لكل من مستخدمى هواتف iOS و أندرويد، وحاليًا، يقدم واتس آب ما مجموعه 14 مجموعة من الملصقات.

وعلى الرغم من أن مستخدمى أندرويد يمكنهم تنزيل المزيد من الملصقات من متجرGoogle Play ، إلا أن الخيار غير متاح لمستخدمى أيفون، وكان تطبيق واتس آب قد طرح مؤخرا ميزة اتصال جديدة لمستخدمى هواتف أيفون، حيث تم طرح دعم انتظار المكالمات لمكالمات واتس آب التى بموجبها يمكن للمستخدمين اختيار قبول مكالمة أخرى أثناء التحدث بالفعل إلى شخص ما عبر واتس آب، كما أضافت منصة الرسائل أيضًا ميزة خصوصية جديدة تتيح للمستخدمين تحديد من يمكنه إضافتها إلى المجموعات.