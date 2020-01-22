تكنولوجيا: شاهد.. الصين تكشف عن مجموعة صور للجانب البعيد للقمر خلال عام من استكشافه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل روبوتان صينيان معا، وهما Chang'e-4 و Yutu-2 على الجانب الآخر من القمر، حيث استيقظا من غفوة الظلام لليوم الرابع عشر في 18 و 19 يناير على التوالي، ويمكن إلقاء نظرة على القمر من خلال عيون المركبة الفضائية، حيث أصدرت الصين مجموعة كبيرة من البيانات تتضمن صورًا عالية الدقة للقمر من كاميرا لاندر Chang'e-4 وكاميرا بانورامية على مستكشف Yutu-2.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تغطي الصور المنشورة حديثًا ما يقرب من عام من الاستكشاف على الجانب الآخر من القمر، حيث لم تهبط أي مهمة سابقة، فقد أتاح برنامج استكشاف القمر الصيني (China Lunar Exploration Program) البيانات على الإنترنت في موقع إلكتروني مخصص لبعثات القمر في البلاد.



الجانب البعيد للقمر وأصدر دوج إليسون، من فريق التصوير الهندسي، الذي يقود فريق Curiosity Mars Rover في مختبر Jet Propulsion التابع لناسا، مجموعة من البيانات والصور التي تمت معالجتها. كما جمع إليسون أيضًا اللقطات المنفردة لإنتاج صور أكبر، جنبًا إلى جنب مع الاستعراضات الأسطوانية فى معرض الصور الخاص به من Chang'e-4.

تربة القمر وتشمل الصور مناظر مقربة للحفر أو تربة القمر في Von Kármán Crater، بالإضافة إلى لقطات مختلفة للهبوط وأفق بعيد ومسارات مركبة Yutu-2 المتجولة، حيث إنه رغم التضاريس الوعرة .. "يوتو-2" الصينية تتجول في الجانب البعيد من القمر وتتمكن من التقاط صور مميزة لهذا الجانب من سطح القمر.

حفر القمر Advertisements وحول Techniques Spatiales، وهو حساب بتوبتر فرنسى متصل بالفضاء، البيانات من كاميرا مركبة الهبوط إلى ملفات صور يمكن الوصول إليها. واستخدم Philip Stooke، وهو رسام خرائط في مركز علوم واستكشاف الكواكب في جامعة ويسترن في أونتاريو، البيانات الجديدة لتحسين الخرائط التي ترسم طريق متنقل للمستكشف Yutu-2، خلال أول 13 يومًا من القمر.

صورة لمهمة الصين على القمر كما أنه نظرًا لأن الجزء البعيد من القمر لا يواجه الأرض مطلقًا، يتم نقل البيانات من المركبة الفضائية عبر القمر الصناعي للاتصالات Queqiao، والذي يتم وضعه حول نقطة مستقرة للجاذبية خارج القمر.

صورة من مستكشف الصين وتستعد الصين لإطلاق مهمة إعادة العينات Chang'e-5 في أواخر هذا العام، حيث ستطلق Chang'e-5 على صاروخ Long March 5 الضخم وستكون أول مهمة لاسترداد عينات من القمر منذ مهمة Luna 24 للاتحاد السوفيتي في عام 1976.

مستكشف القمر الصينى

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