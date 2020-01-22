تسريب المواصفات التقنية لمستشعر كاميرا الهاتف Oppo Find X2، وسيُخرج الصور بدقة 48MP

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة Sony بإطلاق بعض مستشعرات الكاميرات الجديدة في الأسابيع القادمة، ويبدو أن الأكثر الإثارة للإعجاب بينها هو Sony IMX708. هذا المستشعر سيكون قادرًا على إنتاج صور بدقة 48 ميغابكسل، ويجب أن يضم تكنولوجيا تركيز جديدة، والتي ستحل محل تكنولوجيا Dual Pixel AF الحالية والمستخدمة في العديد من الهواتف الرائدة الحالية.

تأتي هذه الشائعات من مسرب صيني معروف، والذي كشف أيضًا أنه ينبغي لنا أن نتوقع وصول المستشعر Sony IMX686 كبديل للمستشعر Sony IMX586، ومستشعر آخر يُدعى Sony IMX616 سيتم إستخدامه في الكاميرات الأمامية للهواتف الذكية.

ووفقا للمصدر، فسوف يكون المستشعر Sony IMX708 ضخمًا علمًا أن حجمه سيبلغ 1/1.3 إنش، وسيكون قادرًا على إنتاج الصور بدقة 48 ميغابكسل. تعمل تكنولوجيا التركيز الجديدة المتعددة الإتجاهات التي سيأتي بها المستشعر Sony IMX708 على تحسين التركيز التلقائي مقارنة مع تقنية Dual Pixel AF الحالية عن طريق إكتشاف الأنماط العمودية، وبالتالي السماح بالتركيز بشكل أسرع وتوفير أداء أفضل في الإضاءة الخافتة.

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لا توجد لدينا الكثير من المعلومات حول مواصفات Sony IMX686 و Sony IMX616، فكل ما نعرفه هو أن المستشعر الأول سيكون أفضل من المستشعر Sony IMX586 على مستوى البرمجيات، في حين أن المستشعر الثاني سيقترن مع المستشعر Sony IMX708 في هاتف ذكي غامض يمكن أن يكون Oppo Find X2 القادم من شركة Oppo.

يقول المصدر أن جميع الشركات الصينية الكبرى ستقدم هواتف ذكية تستخدم هذه المستشعرات، ولكنه لم يحدد الطرازات بالتحديد التي ستستخدمها.