الهاتف Redmi K30 Pro يظهر في إختبارات الأداء مع المعالج Snapdragon 865

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الأدلة التي من شأنها إقناعك بأن الهاتف Redmi K30 Pro سيصل إلى السوق بمثابة النسخة الأرقى والمُزودة بالمعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم من الهاتف Redmi K30، فإليك هذا الدليل.

في الواقع، لقد تم اليوم رصد الهاتف Redmi K30 Pro في منصة إختبارات الأداء Geekbench 5.1 مع المعالج Snapdragon 865، ومع 8GB من الذاكرة العشوائية. ولقد سجل هذا الهاتف 903 نقطة في إختبار النواة الواحدة و3362 نقطة في إختبار النوى المتعددة، وهو ما يمثل ترقية عن النتائج التي حققها المعالج Snapdragon 855 على نفس المنصة، فهذا الأخير حقق 500 نقطة في إختبار النواة الواحدة و2200 نقطة في إختبار النوى المتعددة. وبطبيعة الحال، فالهاتف Redmi K30 Pro يعمل بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

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لدى Xiaomi و Redmi خارطة طريق تضم مجموعة من الهواتف المُزودة بالمعالج Snapdragon 865 القادمة في الطريق. من ناحية، سيصل الهاتف Redmi K30 Pro قريبًا، ثم هناك Pocophone F2، وأخيرًا هناك الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro.