هواتف iPhone 12 Series قد تتخلى عن اللون الأخضر الداكن لصالح لون جديد أكثر جاذبية

فاطمة أيت طالب - دبي -

عندما يتعلق الأمر بألوان iPhone، فشركة آبل لم تكن أبدًا واحدة من تلك الشركات التي تقوم بإصدار هواتفها الذكية بألوان جريئة. ومع ذلك، قررت شركة آبل مع iPhone 11 توفير لون جديد للعملاء، وهو اللون الأخضر الداكن. هذا اللون كان جيدًا إلى حد ما، ولكن يبدو أن شركة آبل ستقوم مع هواتف iPhone 12 Series القادمة في النصف الثاني من هذا العام بالتخلي عن هذا اللون وتعويضه بلون آخر مختلف.

ووفقا لـ Max Weinbach من منتدى المطورين XDA Developers، فيبدو أن شركة آبل قد تتخلى عن اللون الأخضر الداكن في هواتف iPhone 12 Series القادمة في العام المقبل وإستبداله بلون أزرق داكن جديد. سيكون هذا اللون الجديد حصريًا للهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max، وهو اللون الذي حاولت قناة EverythingApplePro أن تُظهر لنا كيف سيبدو على هواتف iPhone 11 الحالية في الفيديو أعلاه.

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يبدو هذا اللون مثيرًا للأنظار، على الرغم من أننا نعتقد بأن معظم الناس ربما لن يتمكنوا من معرفة لون الهاتف الذي تحمله لأن معظم الأشخاص يميلون إلى الإحتفاظ بهواتفهم في أغطية واقية. سيتم إضافة اللون الأزرق الداكن إلى الألوان المتوفرة حاليًا، مما يجعل الألوان المتاحة للعملاء للإختيار من بينها تصل إلى أربعة ألوان.

يُرجى التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة، ولكن إذا كنت تخطط للحصول على iPhone جديد هذا العام وترغب في الحصول على المزيد من الخيارات على مستوى الألوان للإختيار من بينها، فقد يكون هذا اللون الأزرق جديرًا بالإهتمام. ومع ذلك، هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها شركة آبل أحد هواتفها الذكية باللون الأزرق، فقد فعلت الشركة ذلك من قبل مع iPhone XR، ولكن هذه ستكون هي المرة الأولى التي ستقوم فيها بذلك مع طرازات Pro.