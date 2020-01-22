أدلة جديدة تُلمح لإقتراب موعد إطلاق Galaxy M11 و Galaxy M31 و Galaxy A11

فاطمة أيت طالب - دبي - بما أن سلسلة هواتف Galaxy M Series كانت وراء جزء كبير من مبيعات شركة سامسونج في سوق الهواتف الذكية خلال العام الماضي، فلا شك أن الشركة الكورية الجنوبية سترغب في تحديث هذه التشكيلة هذا العام للمحافظة على زخم المبيعات. بالفعل، لقد تم اليوم رصد ثلاثة هواتف ذكية جديدة من شركة سامسونج تحصل على شهادات الواي فاي من هيئة WiFi Alliance، وهذه الهواتف الذكية الثلاثة تشمل Galaxy M11 و Galaxy M31 إضافة إلى Galaxy A11 الذي سيكون جزءًا من تشكيلة Galaxy A Series 2020.

الشهادات الممنوحة لهذه الهواتف الذكية الثلاثة تشير إلى أنها ستأتي جميعها بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

وبالنسبة للهاتف Galaxy M31 بالذات، فقد كشفت لنا إختبارات الأداء في الفترة الماضية أنه سيضم المعالج الثماني النوى Exynos 9611، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، ولكن هناك بعض التقارير الأخرى التي لمحت إلى أن هذا الهاتف سيحصل بدلاً من ذلك على المعالج Snapdragon 665. وفيما يخص الكاميرات، فقد تردد أن هذا الهاتف سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

Advertisements

للآسف، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن، ولكن نتوقع أن تظهر المزيد من المعلومات حول هذه الهواتف الذكية الثلاثة في قادم الأيام والأسابيع.