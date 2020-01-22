أخيراً.. «واتس آب» يطرح الميزة الأكثر انتظاراً على الإطلاق

طرحت شركة "فيس بوك" ميزة "الوضع المظلم أو DARK MODE" لتطبيق المراسلات الشهير "واتس آب".

وذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية أن الميزة ستكون لبتعض المستخدمين أولاً ومن ثم ستتوفر للجميع حول العالم.

وأضافت الصحيفة أن الميزة تم طرحها في البداية على النسخة التجريبة لهواتف أندرويد من خلال الإصدار 2.2.20.13 عبر متجر جوجل الرسمى GooglePlay Store.

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ويعد من أبرز الميزات للوضع المظلم هو رؤية وقراءة الرسائل فى الضوء الخافت بسهولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشاشة الرئيسية وقائمة الإعدادات أصبحت بلون غامق، مضيفة أن خلفية واجهة المحادثة ستكون بيضاء، أو تعكس أي لون آخر قام المستخدمون بتعيينه، أما فقاعات الدردشة ستكون مظلمة.

وتسعى الشركة من خلال هذه الميزة إلى تقليل معاناة العين مع الإضاءة أثناء الليل، كما أن هذه الخاصية تعمل على توفير عمر البطارية على الهواتف خاصة المصنوعة من شاشات AMOLED .

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة "فيس بوك" غيرت خطتها في عدم بيع أي مساحة إعلانية على تطبيق واتساب، ولكن ستطبق خاصية "status" أو القصة اليومية الموجودة.