شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخبار واتس آب.. تطبيق الدردشة يحصل قريبا على الملصقات المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يحصل تطبيق واتس آب للتراسل الفورى على ميزة الملصقات المتحركة الجديدة، وذلك بعدما تم رصد هذه الملصقات فى أحدث إصدار تجريبى، كما ذكر موقع WaBetaInfo المتخصص فى تتبع الميزات الجديدة والقادمة للتطبيق المملوك لفيس بوك، ووفقًا للتقرير أصدر تطبيق المراسلة مؤخرًا تحديث الإصدار التجريبى 2.20.10 الذى تضمن علامات مخفية جديدة تتعلق بالملصقات المتحركة.

وبحسب التقرير، فلم يتم الكشف عن تاريخ إصدار هذه الملصقات الجديدة، حيث تم الإبلاغ عن دعم الملصقات المتحركة فى واتس آب لأول مرة فى أبريل من العام الماضى، وبعد ذلك، أشار موقع WaBetaInfo أن ميزة الملصقات المتحركة يتم اختبارها على إصدارات نظام تشغيل متعددة - أندرويد و iOS ومنصة الويب.

وسيتم تضمين هذه الملصقات المتحركة فى حزمة الملصقات الخاصة بواتس آب، وعلى الرغم من أن الأسباب الدقيقة للتحديث غير معروفة حتى الآن، ولكن من المرجح أن يجلب بعض التحسينات على الملصقات الحالية.

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ويمكن للمستخدمين التحقق من التحديث عبر الدخول إلى واتس آب> الدردشة> زر الملصقات> أيقونة Plus ثم اختيار "تحديث" لجميع الحزم التى تم تنزيلها مسبقًا.

وتم طرح دعم ملصقات واتس آب فى أكتوبر 2018 لكل من مستخدمى هواتف iOS و أندرويد، وحاليًا، يقدم واتس آب ما مجموعه 14 مجموعة من الملصقات.

وعلى الرغم من أن مستخدمى أندرويد يمكنهم تنزيل المزيد من الملصقات من متجرGoogle Play ، إلا أن الخيار غير متاح لمستخدمى أيفون، وكان تطبيق واتس آب قد طرح مؤخرا ميزة اتصال جديدة لمستخدمى هواتف أيفون، حيث تم طرح دعم انتظار المكالمات لمكالمات واتس آب التى بموجبها يمكن للمستخدمين اختيار قبول مكالمة أخرى أثناء التحدث بالفعل إلى شخص ما عبر واتس آب، كما أضافت منصة الرسائل أيضًا ميزة خصوصية جديدة تتيح للمستخدمين تحديد من يمكنه إضافتها إلى المجموعات.