تكنولوجيا: HP تعلن عن 4 نماذج جديدة من أجهزة Chromebook بسعر يبدأ من 259 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة HP اليوم 4 من الإصدارات الجديدة من أجهزة Chromebook التي تأتي بمستوى تسعير جيد يبدأ من من 259 دولار مع حجم شاشة 11 أو 14 إنش.

تضم الإصدارات الجديدة من أجهزة Chromebook المقدمة من HP اليوم كلاً من جهاز Chromebook 11 G8 EE وأيضاً جهاز 11A G8 EE، حيث تتميز الأجهزة بتصميم مقاوم في لوحة المفاتيح مع معايير MIL-STD 810G، كما يأتي كلا الإصدارين بخاصية اللمس إختيارية في شاشة HD IPS.

أيضاً تأتي هذه الإصدارات بسعة تخزين من 16 إلى 64 جيجا بايت، بينما يختلف الإصدارين في رقاقة المعالج المستخدمة، حيث يضم 11A معالج AMD APU ثنائي الأنوية، مع نواة A6-9220C بسرعة 1.8 GHz، وzA6-9120C بسرعة 1.6 GHz، بينما يأتي الإصدار الثاني 11 G8 EE بمعالج ثنائي الأنوية أو معالج رباعي الأنوية من معالجات إنتل.

ويتميز جهاز Chromebook 11 x360 بتصميم متحول 2 في 1، بفواصل تدعم تدوير الشاشة حتى 360 درجة، ويضم هذا الإصدار معالج إنتل، إلى جانب قلم رقمي Wacom EMR، كما يضم الجهاز كاميرة إضافية، ويتوفر بإختيار واحد في شاشة IPS.

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كما ينطلق جهاز Chromebook 14 G6 بعد الإصدار السابق Chromebook G5، والذي يأتي بإختيار في شاشة Full HD IPS مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسلسلة معالجات Intel N4000، بينما تصل السعة في الجهاز إلى 128 جيجا بايت، مع منافذ USB A.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز HP 11 G8 EE الآن بسعر يبدأ من 259 دولار، بينما يتوفر جهاز 11A في شهر فبراير، على أن يكشف عن سعر هذا الإصدار لاحقاً.

كما يأتي جهاز Chromebook 11 x360 بتصميم متحول 2 في 1 بسعر 299 دولار، أيضاً يبدأ سعر جهاز Chromebook 14 G6 من 289 دولار.

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