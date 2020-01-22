الهاتف Pocophone F1 يبدأ بدوره بتلقي تحديث Android 10 الرسمي والمستقر

فاطمة أيت طالب - دبي - Pocophone F1 هو واحد من الهواتف الذكية التي وعدت شركة Xiaomi بترقيتها إلى نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل. وتماشيًا مع ذلك، فقد حصلنا اليوم على معلومات تفيد بأن العلامة التجارية الفرعية POCO التابعة لشركة Xiaomi بدأت الآن بإصدار تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للهاتف Pocophone F1.

تحديث Android 10 للهاتف Pocophone F1 يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في هذا الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد، ويجلب معه كذلك واجهة MIUI 11 الأحدث من شركة Xiaomi. ووفقا لبعض المستخدمين الذين حصلوا على هذا التحديث بالفعل، فقد أكدوا أن هذا التحديث يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر يناير، ويبلغ حجمه نحو 1.9 جيجابايت.

كان الهاتف Pocophone F1 يعمل بنظام Android 8.1 Oreo عندما تم إطلاقه في العام 2018، وهذا ما يعني بأن Android 10 هو تحديث الأندرويد الرئيسي الثاني الذي يحصل عليه هذا الهاتف.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.