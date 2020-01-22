سلسلة هواتف Galaxy S20 Series ستحصل على طرازات 4G

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت صفحة الدعم الخاصة بنسخة LTE من الهاتف +Galaxy S20 لفترة وجيزة على الموقع الرسمي لشركة سامسونج في أمريكا اللاتينية، وهو ما يؤكد أن شركة سامسونج تعتزم إطلاق طرازات 4G من سلسلة هواتف Galaxy S20 Series.
أدرج الموقع الرسمي لشركة سامسونج الهاتف +Galaxy S20 تحت الإسم الرمزي SM-G985F، وهو الإسم الرمزي الذي يختلف عن الإسم الرمزي SM-G986F الخاص بنسخة 5G من نفس الهاتف. الأمر نفسه ينطبق على الهاتف Galaxy S20 أيضًا، فنسخة 5G من هذا الهاتف تحمل الإسم الرمزي SM-G981F بينما تحمل نسخة 4G الإسم الرمزي SM-G980F.
ربما ترغب شركة سامسونج في بيع طرازات 4G من سلسلة هواتف Galaxy S20 Series في الأسواق التي لم يتم إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G فيها بعد لإبقاء الأسعار أكثر تنافسية. ولكن بالنسبة للسوقين الأمريكي والكوري، فهما سيحصلان على طرازات 5G فقط على الأرجح.
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