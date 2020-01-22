فاطمة أيت طالب - دبي - تتوقع مؤسسة Gartner المتخصصة في بحوث السوق أن تشهد شحنات الهواتف الذكية أول زيادة لها خلال العام 2020. تتوقع المؤسسة المذكورة آنفًا نمو شحنات الهواتف الذكية في العام 2020 بنسبة 1.7 في المئة مقارنة مع العام 2019، والذي شهد إنخفاضًا بنسبة 2 في المئة مقارنة مع العام 2018.
تتوقع مؤسسة Gartner أن يأتي النمو أساسًا من الجمهورية الصينية الشعبية ومن الأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ. ومن المتوقع أن تُمثل هواتف 5G نحو 12 في المئة من جميع شحنات الهواتف الذكية في العام 2020، ولكن بفضل إنخفاض أسعار هواتف 5G وتزايد عدد الأشخاص الذين قرروا تبني هذه التكنولوجيا، تتوقع مؤسسة Gartner أن تمثل هواتف 5G نحو 43 في المئة من جميع شحنات الهواتف الذكية بحلول العام 2022.
على الرغم من التوقعات الإيجابية، تتوقع مؤسسة Gartner أن تشهد شحنات الهواتف الذكية إنخفاضًا على مدار العامين المقبلين، وتتوقع إنخفاضًا بنحو 20 مليون وحدة في العام 2022 مقارنة مع العام 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر شحنات الهواتف الذكية ستعود للنمو هذا العام، ومبيعات هواتف 5G ستنمو بشكل كبير بحلول 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.