شحنات الهواتف الذكية ستعود للنمو هذا العام، ومبيعات هواتف 5G ستنمو بشكل كبير بحلول 2022

فاطمة أيت طالب - دبي - تتوقع مؤسسة Gartner المتخصصة في بحوث السوق أن تشهد شحنات الهواتف الذكية أول زيادة لها خلال العام 2020. تتوقع المؤسسة المذكورة آنفًا نمو شحنات الهواتف الذكية في العام 2020 بنسبة 1.7 في المئة مقارنة مع العام 2019، والذي شهد إنخفاضًا بنسبة 2 في المئة مقارنة مع العام 2018.

تتوقع مؤسسة Gartner أن يأتي النمو أساسًا من الجمهورية الصينية الشعبية ومن الأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ. ومن المتوقع أن تُمثل هواتف 5G نحو 12 في المئة من جميع شحنات الهواتف الذكية في العام 2020، ولكن بفضل إنخفاض أسعار هواتف 5G وتزايد عدد الأشخاص الذين قرروا تبني هذه التكنولوجيا، تتوقع مؤسسة Gartner أن تمثل هواتف 5G نحو 43 في المئة من جميع شحنات الهواتف الذكية بحلول العام 2022.

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على الرغم من التوقعات الإيجابية، تتوقع مؤسسة Gartner أن تشهد شحنات الهواتف الذكية إنخفاضًا على مدار العامين المقبلين، وتتوقع إنخفاضًا بنحو 20 مليون وحدة في العام 2022 مقارنة مع العام 2020.