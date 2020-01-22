سماعات +Galaxy Buds القادمة من سامسونج تظهر في مجموعة من الصور الرسمية المسربة

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج بتصنيع سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية منذ فترة، ومع تزايد الطلب على هذا النوع من السماعات، فمن المتوقع أن تقوم الشركة الكورية الجنوبية بتوسيع تشكيلتها مع الإطلاق المحتمل لسماعات +Galaxy Buds إلى جانب تشكيلة Galaxy S20 Series في شهر فبراير المقبل. وحتى ذلك الحين، لدينا مجموعة من الصور الرسمية التي تستعرض لنا سماعات +Galaxy Buds باللون الأزرق والأسود والأبيض من زوايا مختلفة.

نحن نعلم بالفعل أن سماعات +Galaxy Buds لن تضم تقنية إلغاء الضوضاء، ولكنها ستأتي مع بطارية أكبر مقارنة مع سماعات Galaxy Buds الحالية. وبالإضافة إلى ذلك، فلا يبدو أن هناك إختلافات على مستوى التصميم.

كشف التقرير الأخير من مؤسسة Strategy Analytics المتخصصة في بحوث السوق أن شركة سامسونج إحتلت المرتبة الثالثة في سوق سماعات الأذن اللاسلكية في العام 2019، مُتخلفة عن كل من آبل و Xiaomi. ستهدف شركة سامسونج بالتأكيد إلى الحصول على جزء أكبر من سوق سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية في العام 2020، لذلك ستعتمد سامسونج كثيرًا على سماعات +Galaxy Buds لتحقيق ذلك.

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ووفقا للتكهنات، فسوف تكون سماعات +Galaxy Buds الجديدة أكثر تكلفة بنسبة 50 في المئة من سماعات Galaxy Buds الأصلية مما سيضعها في نطاق 225 دولار أمريكي، وفي فئة سماعات الأذن اللاسلكية الراقية مثل AirPods Pro و Sony WF-1000XM3.