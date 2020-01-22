تسريب أسعار تشكيلة Galaxy S20 Series، وسعر الهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا في الفترة الماضية على العديد من التسريبات والشائعات ذات الصلة بهذه الهواتف، والآن نحن هنا مع تسريب جديد من المسرب البارز Max Weinbach يكشف لنا عن أسعار تشكيلة Galaxy S20 Series، فضلا عن السعر المتوقع للهاتف الصدفي Galaxy Z Flip القابل للطي.
ووفقا لـ Max Weinbach، فقد ذكر أن الهاتف Galaxy S20 5G سيُكلف ما بين 900€ و 1000€ وفقا للنسخة التي يرغب العميل في شرائها، بينما سيُكلف الهاتف Galaxy S20+ 5G ما بين 1050€ و 1100€. أما بخصوص الهاتف Galaxy S20 Ultra 5G، فهو سيُكلف وفقا للمصدر المذكور آنفًا نحو 1300€. وبغض النظر عن تشكيلة Galaxy S20 Series، فقد كشف لنا Max Weinbach كذلك أن الهاتف Galaxy Z Flip سيُكلف نحو 1400€، ولكن هناك إحتمال أن يتم تغيير هذا السعر بحلول موعد إطلاق الهاتف.
بطبيعة الحال، سيكون من الأفضل للجميع التعامل مع التسريبات الجديدة بأقل قدر من الحماسة، فهذه المعلومات لا تأتي من مصدر رسمي، وإنما من مصدر حصل على هذه المعلومات من مصادر أخرى داخل شركة سامسونج قد لا تكون بالضرورة على علم بالأسعار الرسمية والنهائية للهواتف الذكية الأربعة المذكورة أعلاه.
وفيما يخص المواصفات التقنية لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فقد ذكرت التسريبات السابقة أنها ستكون كالتالي :
Galaxy S20 5G
- شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz
- مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos
- معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30
- كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية
- بطارية بسعة 4000mAh
- شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار
- نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0
Galaxy S20+ 5G
- شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz
- مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos
- معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق
- كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية
- بطارية بسعة 4500mAh
- شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار
- نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0
Galaxy S20 Ultra 5G
- شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.9 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz
- مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos
- معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 512GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أساسية بدقة 108MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 48MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×10 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×100، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق
- كاميرا أمامية بدقة 40MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية
- بطارية بسعة 5000mAh
- شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار
- نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0
So just heard S20 prices. Expect these to be lower than listed but at the moment we are expecting:— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 20, 2020
S20 5G: €900-1000
S20+ 5G: €1050-1100
S20 Ultra 5G: €1300
Galaxy Z Flip is supposed to be about €1400 but I expect that to change before launch.
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