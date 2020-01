تسريب أسعار تشكيلة Galaxy S20 Series، وسعر الهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا في الفترة الماضية على العديد من التسريبات والشائعات ذات الصلة بهذه الهواتف، والآن نحن هنا مع تسريب جديد من المسرب البارز Max Weinbach يكشف لنا عن أسعار تشكيلة Galaxy S20 Series، فضلا عن السعر المتوقع للهاتف الصدفي Galaxy Z Flip القابل للطي.

ووفقا لـ Max Weinbach، فقد ذكر أن الهاتف Galaxy S20 5G سيُكلف ما بين 900€ و 1000€ وفقا للنسخة التي يرغب العميل في شرائها، بينما سيُكلف الهاتف Galaxy S20+ 5G ما بين 1050€ و 1100€. أما بخصوص الهاتف Galaxy S20 Ultra 5G، فهو سيُكلف وفقا للمصدر المذكور آنفًا نحو 1300€. وبغض النظر عن تشكيلة Galaxy S20 Series، فقد كشف لنا Max Weinbach كذلك أن الهاتف Galaxy Z Flip سيُكلف نحو 1400€، ولكن هناك إحتمال أن يتم تغيير هذا السعر بحلول موعد إطلاق الهاتف.

بطبيعة الحال، سيكون من الأفضل للجميع التعامل مع التسريبات الجديدة بأقل قدر من الحماسة، فهذه المعلومات لا تأتي من مصدر رسمي، وإنما من مصدر حصل على هذه المعلومات من مصادر أخرى داخل شركة سامسونج قد لا تكون بالضرورة على علم بالأسعار الرسمية والنهائية للهواتف الذكية الأربعة المذكورة أعلاه.

وفيما يخص المواصفات التقنية لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فقد ذكرت التسريبات السابقة أنها ستكون كالتالي :

