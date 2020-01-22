أجهزة Chrombook الجديدة ستحصل على 8 سنوات من التحديثات، ولكن ليس جميعها

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة جوجل عن وصول تحديث جديد لحواسيب Chromebook المصممة للطلاب والمدارس، مثل تحديث الشركات الذي صدر في العام الماضي. كما أعلنت أن حواسيب Chromebook الجديدة ستحصل على تحديثات ChromeOS حتى العام 2028.

والآن، ستتلقى الأجهزة التي تم إطلاقها في العام 2020 وما بعده تحديثات تلقائية لفترة أطول. سيتلقى كل من الجهاز اللوحي الجديد Lenovo Chromebook 10e و Acer Chromebook 712 تحديثات تلقائية حتى يونيو 2028. Advertisements

بفضل توضيح من موقع Android Central، لدينا فكرة أفضل عما يعنيه ما ورد أعلاه. على الرغم من أنه سيتم بالفعل تحديث جهازي Chromebook حتى العام 2028، فلن تحصل جميع أجهزة Chromebook التي سيتم إصدارها هذا العام على التحديثات لهذه الفترة الطويلة. كل هذا يتوقف على العتاد المستخدم في حواسيب Chromebook هذه، وبعض حواسيب Chromebook القادمة هذا العام قد تكون جديدة في السوق، ولكنها قد تأتي مع عتاد قديم.





على سبيل المثال، إذا وصلت أجهزة Chromebook جديدة في العام المقبل مع نفس العتاد المستخدم في أجهزة Chromebook التي تم الإعلان عنها الآن، فهي لن تتلقى سوى سبع سنوات من التحديثات. كما أعلنت شركة جوجل عن تحسين Admin Console لتوفير أوقات تحميل أسرع والقدرة على البحث والفلترة من خلال الجهاز. ستتمكن أيضًا من الإطلاع على تواريخ Automatic Update Expiration لهذه الأجهزة.

في البداية، عرضت جوجل ثلاث سنوات من التحديثات المضمونة لحواسيب Chromebooks القديمة قبل تمديد هذه المدة في النهاية إلى ست سنوات، وبالتالي منح المدارس فكرة جيدة عن المدة التي سيستمر استثمارها فيها.