شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة يابانية تبدأ رحلاتها التجريبية لأصغر سيارة طائرة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة يابانية تدعى SkyDrive Inc. أولى رحلاتها التجريبية لسيارتها الطائرة مع طيار بشرى، وتأمل الشركة أن تكون قادرة على تقديم عرض عام كامل للسيارة فى وقت لاحق هذا الصيف، إذ تجرى الرحلات التجريبية فى منشأة داخلية محمية فى مركز طيران الأبحاث التابع للشركة خارج ناجويا.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، كان هناك عدد من الرحلات الجوية التجريبية السابقة، ولكن تم إجراؤها جميعًا عن طريق جهاز التحكم عن بعد وليس بوسطة طيار بشري.

وتقول SkyDrive إن السيارة قد تكون جاهزة لإصدار محدود ببعض متاجر التجزئة فى وقت مبكر من عام 2023، مع بدء الإنتاج الضخم بحلول عام 2026.

تم تأسيس SkyDrive بواسطة مهندسين سابقين بشركة تويوتا، ويخططون أن تكون سيارتهم "أصغر سيارة طائرة فى العالم، ففى عام 2017، منحت تويوتا الشركة حوالى 350،000 دولار (أو 40 مليون ين) للمساعدة فى تطوير سياراتها الطائرة.

ورفضت الشركة الكشف عن الكيفية التى تسير بها الرحلات التجريبية حتى الآن، ولكنها تقول إن الأمور تسير على ما يرام لمواصلة القيام بها.

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وتأمل الشركة أن تساعد السيارات الطائرة فى تخفيف الازدحام المرورى، خاصة فى المدن الكبرى المزدحمة مثل طوكيو.

تعتقد SkyDrive أيضًا أن السيارة الطائرة قد تكون مفيدة فى مهام البحث والإنقاذ، وخلال حالات الطوارئ، حيث تصبح البنية التحتية التقليدية غير صالحة للاستعمال.

وتستهدف الشركة سرعات قصوى تبلغ 62 ميلاً فى الساعة أثناء وجودها فى الهواء و 93 ميلاً فى الساعة أثناء اقترابها من الأرض.

وتقول الشركة إن السيارة سوف تكون قادرة على السفر على ارتفاع يصل إلى ثلاثة أقدام من الأرض.