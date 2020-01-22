تكنولوجيا: هواوي تبدأ دفع تحديث EMUI 10 لمستخدمي هاتف Honor 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتلقى مستخدمي هاتف Honor 10 التحديث الجديد من واجهة EMUI 10 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 10، حيث بدأت الشركة مؤخراً في دفع التحديث للمستخدمين مع مميزات جديدة.

يدعم التحديث الجديد من EMUI 10 كلاً من نماذج 9.1.0.337 و 10.0.0.156 في هاتف Honor 10، حيث يمكن الترقية إلى الإصدار الجديد عبر تطبيق service، كما أشار بعض مستخدمي هواتف Honor V10 وHuawei Nova 4 إلى بدء تلقي التحديث أيضاً.

يأتي تحديث EMUI 10 مع نظام Android 10 للمستخدمين بنمط الثيم المظلم، مع AOD، كما يأتي التحديث بترقية جديدة لشاشة الغلق في هواتف Honor 10، أيضاً يضم التحديث تجربة جديدة للكاميرة مع حركة أكثر إنسيابية في الواجهة.

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أيضاً أشارت هواوي إلى أن تحديث EMUI 10 يتيح الإتصال السلس بين نظامي Windows والأندوريد، مما يدعم المستخدمين بكفاءة أكبر في أجهزة الخاسب والهاتف، كما يمكن للوحة المفاتيح والفارة أن تدعم الإتصال السلس بالهاتف كملحقات خارجية، أيضاً تأتي واجهة EMUI 10 بثلاثة من التقنيات الجديدة التي تقدم واجهة برمجية بأعلى جودة.

يذكر أن هاتف Honor 10 يتميز بحجم شاشة 5.84 إنش، كما يضم رقاقة معالج Kirin 970، ويتميز بكاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 24 ميجا بيكسل وأخر بدقة 16 ميجا بيكسل.

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