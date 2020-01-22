تكنولوجيا: ابل تبدأ الإنتاج الضخم لهاتف iPhone 9 في شهر فبراير المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد من بلومبرغ على أن ابل تستعد لبدء الإنتاج الضخم لهاتف iPhone 9 أو الذي يعرف بهاتف iPhone SE 2 خلال شهر فبراير المقبل، مع توقعات أن يتم الإعلان الرسمي في شهر مارس.
شغل هاتف iPhone SE 2 العديد من التسريبات منذ نهاية العام الماضي وفي بداية هذا العام، حيث أشارت التسريبات إلى أن ابل تقدم الإصدار الجديد من هاتف iPhone SE بتصميم يحاكي هاتف iPhone 8، مع حجم أصغر للشاشة.
ويعود هاتف iPhone 9 أو iPhone SE 2 اليوم للأضواء من جديد في تسريبات جاءت عبر بلومبرغ، حيث أشير إلى أن ابل تستعد بالفعل لإنتاج الهاتف الشهر المقبل.
ويتوافق هذا التقرير مع جاء من تسريبات سابقة أكدت على أن ابل تقدم هذا الإصدار المميز بالتكلفة الأقل من هواتف الأيفون خلال الربع الأول من 2020.
كما كشفت بعض التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم هاتف iPhone SE 2، حيث يأتي بشاشة LCD بحجم 4.7 إنش، ويتميز أيضاً بقياسات 138.5 في 67.4 في 7.8مم، وبسماكة 8.6مم، أيضاً يأتي الهاتف بكاميرة خلفية واحدة، مع مستشعر Touch ID، ومن المقرر أن يدعم هذا الإصدار رقاقة A13 Bionic، مع قدرة أكبر للبطارية وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام.
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