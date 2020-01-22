تقرير جديد يكشف عن أحجام هواتف iPhone 12 Series، والطراز الأرقى سيكون أطول

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر اليوم تقرير جديد من المدونة اليابانية الشهيرة Macotakara يكشف لنا عن بعض المعلومات الهامة حول تشكيلة iPhone 12 Series القادمة في النصف الثاني من هذا العام. هذا التقرير الجديد يقول أن هواتف آبل القادمة ستحتفظ بنفس لغة التصميم لمدة عام آخر، وهذا ما يتناقض تمامًا مع التقرير الذي صدر سابقًا من المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo.

على أي حال، وفقا لتقرير اليوم، فإن تشكيلة iPhone 12 Series ستوفر نفس المظهر، وسيكون هناك طراز يضم شاشة بحجم 5.4 إنش، وطراز آخر سيضم شاشة بحجم 6.1 إنش. ومن المتوقع أن يأتي الطراز الأكبر في التشكيلة مع شاشة بحجم 6.7 إنش مما يعني أنه سيكون أطول من iPhone 11 Pro Max الحالي.

أفادت التقارير أن شركة آبل ستستفيد من المساحة الإضافية من أجل إستخدام مستشعر أكبر في الكاميرا الرئيسية للهاتف مقارنة مع iPhone 11 Pro Max. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا هذا التقرير كذلك أن هاتف آبل القادم مع شاشة 6.7 إنش سيأتي أيضًا بسمك 7.4 ملمتر فقط، وهذا ما يعني بأنه سيكون أنحف من iPhone 11 Pro Max الذي يمتاز بسمك 8.1 ملمتر.

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إذا تركنا التصميم جانبًا، فإن بقية التقرير يتماشى مع ما سمعناه حتى الآن من المحلل Ming-Chi Kuo. جميع طرازات iPhone ستحصل على شاشات بتقنية OLED ولكن مع كاميرات مختلفة. سيحتوي الهاتف المزود بشاشة 5.4 إنش على كاميرا مُزدوجة، بينما سيأتي الهاتف المُزود بشاشة 6.1 إنش بنسختين، واحدة تضم كاميرتين والأخرى تضم ثلاث كاميرات. أما بخصوص iPhone المُزود بشاشة 6.7 إنش، فهو سيضم ثلاث كاميرات في الخلف. وتجدر الإشارة إلى أن الطرازات المُكلفة ستضم أيضًا مستشعر Time Of Flight للإستشعار الثلاثي الأبعاد للعمق.

ولا يزال iPhone 9 مطروحًا على الطالة لخلافة iPhone 8 الحالي، وهو الذي تردد أنه سيتخلص من مستشعر البصمة Touch ID وتبني تقنية Face ID من أجل الحصول على شاشة أكبر. وفي حالة إذا كانت الشائعات الأخيرة صحيحة، فسوف يدخل هذا الهاتف مرحلة الإنتاج في شهر فبراير المقبل، وسيصدر في شهر مارس الموالي.