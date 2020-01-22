تقرير جديد يكشف عن موعد دخول iPhone 9 مرحلة الإنتاج، والإطار الزمني للإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - ستبدأ شركة آبل في تجميع iPhone ذو التكلفة المنخفضة في شهر فبراير المقبل، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الشركة الأمريكية في شهر مارس الموالي وفقا لمصادر من سلسلة التوريد التابعة لشركة آبل تحدث معها موقع Bloomberg.

وبحسب ما ورد، فسوف توكل شركة آبل مهمة تجميع iPhone 9 لعدد من الشركات المُصنعة، بما في ذلك Foxconn و Pegatron و Winstron. ويدعي هذا التقرير الجديد أن iPhone 9 سيحصل على تصميم مستوحى من iPhone 8، وسيضم الزر الرئيسي المزود بمستشعر البصمة Touch ID أسفل الشاشة، فضلا عن شاشة بحجم 4.7 إنش، والمعالج Apple A13 Bionic المستخدم في سلسلة هواتف iPhone 11 Series الحالية.

لدينا تقارير متضاربة، والتي توحي بأن iPhone 9 المنخفض التكلفة سيحصل بالفعل على تصميم مستوحى من iPhone 8، ولكنه سيتخلى عن مستشعر البصمة Touch ID لصالح تقنية التعرف على الوجه Face ID، وهذا ما يعني بأنه سيضم شاشة أطول بحجم 5.4 إنش. سيكون هذا التصميم منطقيًا أكثر في العام 2020.

الشائعات التي تُلمح لقدوم iPhone المنخفض التكلفة قديمة جدًا. بدأت هذه الشائعات في الظهور لأول مرة في العام 2017 ولمحت إلى أنه سيتم الإعلان عنه في أوائل العام 2018. بدأت هذه الشائعات بالظهور من جديد في أواخر العام 2019، ولكن هل سيكون هذا أخيرًا هو العام الذي سيحصل فيه ملاك iPhone 7 و iPhone 8 على بديلهم الذي طال إنتظاره؟