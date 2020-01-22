أولى الصور المسربة الواقعية للهاتف Huawei P40 Pro تشق طريقها إلى الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم تسريب مجموعة من الصور الواقعية للهاتف Huawe P40 Pro القادم من شركة Huawei على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. المصدر الأصلي هو Digital Chat، وهو معروف إلى حد ما على وسائل التواصل الإجتماعي الصينية بإعتباره مسرب لأخبار التكنولوجيا. ومع ذلك، تم حذف المنشور الأصلي منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، لا يمكن حذف أي شيء من الإنترنت، لهذا فهذه هي الصور. تُظهر الصورة الأولى الواجهة الأمامية للهاتف والتي تضم ثقب عريض في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة. تم ضبط شريط الحالة للظهور باللون الأسود وهناك غطاء واقي يخفي إنحناء الشاشة.





تظهر الصورة الثانية الواجهة الخلفية للهاتف، ولكن من الواضح أن الغطاء الواقي المستخدم مع الهاتف تم تصميمه لإخفاء الكاميرات. يمكنك أيضًا أن ترى أن هناك لوحتين تم إستخدامها لإخفاء صفين من الكاميرات. لإلقاء نظرة دون عوائق، تحقق من هذه الصور المسربة للهاتف Huawei P40 Pro.

سيتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei P40 Series في شهر مارس المقبل، وستضم ثلاثة هواتف رائدة جديدة، على الأقل وفقا للشائعات الأخيرة.