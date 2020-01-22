شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتس آب" يطلق الوضع المظلم للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق تطبيق التراسل الفورى "واتس آب" ميزة كثر الحديث عنها مؤخراً وهى الوضع الداكن الرسمى، بحيث أصبح الوضع الداكن الذى ظهرت حوله الكثير من التسريبات وبدأت آثاره بالظهور فى واجهة التطبيق وتعليماته البرمجية منذ أشهر، متاحاً فى نهاية المطاف للمستخدمين.

ويطلق على الوضع الداكن فى "واتس آب" اسم Dark فى واجهة الاختيار، وهو يضف ملف تعريف أخضر غامق على واجهة المستخدم بالكامل لتطبيق المراسلة مع بعض الألوان المتناقضة هنا وهناك.

وأصبحت الآن الشاشة الرئيسية وقائمة الإعدادات بلون غامق، لكن فى حالة واجهة المحادثة، فقد تكون فقاعات الدردشة فقط مظلمة، بينما تكون الخلفية بيضاء أو تعكس أى لون آخر قام المستخدمون بتعيينه كخلفية.

لكن قبل المضى قدماً وتفعيل هذه الميزة، يجب الإشارة إلى أن الوضع الداكن متاح حالياً فقط للنسخ التجريبية حتى الآن، ولا توجد أى معلومات تتعلق بالوقت الذى سيتم فيه طرح الميزة عبر النسخة الرسمية المستقرة، لكن لا ينبغى أن تستغرق وقتًا طويلاً.

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وكانت المعلومات المتعلقة باختبار "واتس آب" وضعًا داكنًا جديدًا لمستخدمى أندرويد قد ظهرت فى شهر مارس من العام الماضى، واستمر برنامج التراسل المملوك لشركة فيس بوك، والذى يضم أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط شهريًا اعتبارًا من أوائل عام 2018، فى التلميح للمظهر الداكن القادم حتى شهر نوفمبر من أواخر العام الماضي.

وخلال الشهرين الماضيين، تلقت تطبيقات أخرى من "فيس بوك"، بما فى ذلك "إنستجرام"، الوضع المظلم على "أندرويد"، ومع ذلك، لم يحصل "واتس آب" على الوضع الداكن مثل التطبيقات الأخرى.

وكشف موقع تتبع ميزات واتس آب WABetaInfo أن "واتس آب" قدم مؤخرًا تحديثًا تجريبيًا جديدًا (الإصدار 2.2.20.13) من خلال برنامج متجر "جوجل بلاي" التجريبى يتضمن الوضع الداكن الجديد، ويمكن تجربة هذا الوضع من خلال الانتقال إلى إعدادات التطبيق، ومن ثم الضغط على الدردشات، ومن ثم تحديد خيارDark .

ويقول WABetaInfo "إذا كان المستخدمون لا يرون الوضع الداكن لواتس آب فى البداية بعد تثبيت التحديث، فيجب حذف أحدث إصدار من التطبيق وإعادة تثبيته من متجر جوجل بلاى، مع التأكد من حذف التطبيق بعد عمل نسخة احتياطية من سجل الدردشة.

وجرى تصميم ميزة الوضع الداكن لتقليل سطوع الشاشة من خلال استبدال الخلفية ذات الألوان الفاتحة وفقاعات الرسائل بألوان أغمق، ويسهل الوضع الداكن التعامل مع الرسائل فى ظروف الإضاءة المنخفضة، كما تمنع الميزة التطبيق من استنزاف أكبر قدر ممكن من البطارية.