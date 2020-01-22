تكنولوجيا: أول الصور الحية لهاتف هواوي المرتقب P40 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت على موقع Weibo أول الصور الحية لهاتف هواوي المنتظر P40 Pro، حيث يظهر الهاتف بثقب في الشاشة يضم كاميرة أمامية مزدوجة.

تتوالى التسريبات المصورة لسلسلة هواتف P40 القادم من هواوي، واليوم تأتي أول الصور الحية لهاتف P40 Pro، والتي نشرت عبر Digital Chat، واستعرضت بعض من مواصفات هذا الإصدار.

وتكشف أول الصور الحية لهاتف P40 Pro عن بعض اللمحات لتصميم الهاتف في الجهة الأمامية بشكل خاص، فإلى جانب الكاميرة الأمامية المزدوجة في ثقب الشاشة، تم ضبط الشريط العلوي باللون الأسود، كما تأتي حافظة لتحجب التصميم المميز للجهة الخلفية.

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من جانب أخر تظهر الشاشة الجانبية المنحنية بشكل واضح في الصور الحية، بينما يختفي تصميم الجزء العلوي والسفلي في الحافظة، إلا أن التوقعات تشير إلى إنحناء في إتجاهات الهاتف الأربعة.

وتحجب الحافظة تصميم الكاميرة الخلفية لهاتف P40 Pro بشكل واضح، حيث إستخدمت اثنان من اللوحات لإخفاء إعدادات الكاميرة بشكل كامل، لذا علينا أن نترقب مزيد من التسريبات المصورة لمزيد من التفاصيل عن سلسلة هواتف P40 المتوقع الإعلان عنها في شهر مارس.

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