شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 قصص فلكية شغلت العالم الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتنوع الأحداث الفلكية هذا الأسبوع، ولعل من بينها اكتشاف أقدم المواد على كوكب الأرض، وكذلك إطلاق أقمار اتصالات للهند فى المدار، وذلك بجانب ثانى عملية سير فضائية للنساء فى التاريخ وكواليسها التى لم تكن هادئة مثل أول مرة، بل تعرضت رائدات ناسا إلى بعض المشكلات التى لم تمنعهم من تسجيل التاريخ مرة أخرى، وكل ذلك مر به العالم فى أسبوع واحد، وفقا لما رصده موقع "space" الأمريكى.

نيزك ستاردست هو أقدم المواد المعروفة على الأرض

يكشف بحث جديد عن أن مواد نيزك ستاردست الموجود على الأرض أقدم من الشمس، فعندما سقط نيزك هائل على استراليا في عام 1969 ، حمل الغبار القديم بين النجوم إلى الأرض معه، وحدد العلماء مؤخرًا أن هذه الحبوب الصغيرة يبلغ عمرها 7 مليارات عام.

ثاني عملية سير فضائية للنساء في التاريخ

منذ أيام، خرجت الرائدات اللاتى أجرين أول عملية سير في الفضاء للنساء في التاريخ خارج محطة الفضاء الدولية لإجراء ثاني عملية سير للسيدات، ومر على الرائدات جيسيكا مائير وكريستينا كوتش 7.5 ساعات فى الفضاء الخارجى، وتم تكليفهما باستبدال بطاريات زوج من المصفوفات الشمسية.

صور لثوران بركاني في الفلبين من الفضاء

ثار بركان تال في الفلبين في الثاني عشر من يناير، مما أدى إلى ارتفاع أعمدة الرماد في السماء، ثم التقطت الأقمار الصناعية التي تديرها اليابان وناسا والإدارة الوطنية للغلاف الجوي للمحيطات (NOAA) مناظر لهذه الأعمدة التي يبلغ ارتفاعها 9 أميال (ارتفاع 14 كيلومتراً) من وجهة نظرها في الفضاء.

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كما تسبب النشاط في أحداث جوية شديدة بالقرب من موقع البركان جنوب العاصمة مانيلا.

صاروخ Ariane 5 يطلق أقمار الاتصالات بالمدار

أطلقت شركة الفضاء الفرنسية Arianespace أول إطلاق لها لعام 2020 هذا الأسبوع، في يوم الخميس (16 يناير)، حيث أحضر صاروخ من طراز Ariane 5 قمرين صناعيين، القمر الصناعي يوتلسات كونيكت من القمر الصناعي الأوروبي و GSAT-30 من الهند - إلى مدار متزامن مع الأرض.

وأطلقت شركة الفضاء الصاروخ من مركز غيانا الفضائي بالقرب من كورو، غيانا الفرنسية.

العام الماضي ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق

لم تكن الأحداث المناخية المتطرفة التي وقعت العام الماضي محض المصادفة العشوائية، بل كان 2019 ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، وفقًا لدراستين جديدتين أجرتهما وكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

وتشير تحليلاتهم إلى أن السنوات الخمس الأكثر حرارة منذ عام 1880 كانت السنوات الخمس التي بدأت في عام 2015.