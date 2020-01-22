شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو عايز صورك تنتشر على انستجرام.. قلل من "الفلاتر" وخليك طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجراها الباحثون بجامعة روان فى نيوجيرسى أن استخدام "الفلاتر" على صورك الشخصية بتطبيق انستجرام لن يؤدى إلى زيادة عدد "اللايك" التى تحصل عليها، ولكن إظهار وظيفتك أو هواياتك فى الصورة قد يساهم فى زيادة شعبيتها، إذ فحص الباحثون مجموعة من الصور الشخصية المنشورة علنًا على تطبيق الصور المملوك لفيس بوك، ووجدوا أن استخدام الفلاتر بالصور الشخصية أدى فى الواقع إلى عدد أقل من "اللايك"، مقارنة بالصور التى لم استخدام الفلاتر بها.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، أقترح الباحثون ضرورة جعل الصور شخصية من خلال الكشف عن وظيفتك أو هواياتك أو وضعك الاقتصادى فى الصورة، لضمان فرصة أكبر للحصول على "اللايك".

وأوضحت مؤلفة البحث، الدكتور"سيويون هونج" إن الاستخدام المفرط للفلاتر والرغبة فى تقديم الجانب الإيجابى من حياتك فقط، هو الذى يمنع الناس من الضغط على اللايك أو المشاركة بشكل عام.

وقالت: "إن عدد "اللايك" كان أقل بالنسبة لصور السيلفى المستخدم بها الفلاتر والملصقات، مقارنة بصور السيلفى بدون مثل هذه الفلاتر، إذ تشير الدراسات إلى أن النية المفرطة لإرغام الأخرين على التفكير ايجابيا بك، قد تؤدى إلى الإحجام عن الانخراط، لذا فاستخدام تقنيات تحسين الصورة، يجعل هذا الأمر يبدو غير جيد من قبل المستخدمين الآخرين على انستجرام".

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وتعد هذه هى الدراسة الأولى التى تدرس عدد "اللايك" على صورة شخصية معينة لتقييم كيفية إدراك المستخدمين الآخرين لنوع الصورة ومحتوياتها، إذ نظر الباحثون إلى 1887 صورة شخصية كجزء من الدراسة وحللوا أى منها حصل على أكبر رد فعل وما إذا كان هناك أى أنماط ناجحة فى الصور.

وأضافت الدكتورة هونج فى البحث: "من خلال التحقيق فيما يؤثر على تقييم الصور السيلفى، تسهل هذه الدراسة بلا شك فهمًا أعمق لسلوك النشر بين مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، وتشير نتائجنا إلى أن ملتقطى الصور الشخصية ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى يجب أن يكونوا حذرين عند نشر صور سيلفى، لأنها قد لا تعمل كما أرادوا."

ووجد فريق البحث أن الصور الأكثر نجاحًا من حيث عدد "اللايك"، كانت تلك التى تحتوى على إشارات اجتماعية داخل الصورة - مثل الوظيفة أو هواية أو علاقة.