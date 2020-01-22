شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يخطط للربح من السوق الهندى.. اعرف هيعمل ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن تطبيق TikTok لمشاركة الفيديوهات يبحث عن طرق جديدة لاستثمار أعماله فى الهند، وقال أشخاص على دراية بالأمر إن فريق تسييل الدخل العالمي لشركة ByteDance الأم لـ TikTok، ذهب الشهر الماضي لعقد اجتماعات مع منشئ المحتوي الهنود والمؤثرين الهنود على التطبيق، بالإضافة إلى الوكالات الرقمية والمسوقين، وخلال الاجتماعات، طلب المسؤولين التنفيذيين معلومات حول آليات الدفع، وما هي العلامات التجارية التي تحتاجها من التطبيق واهتماماتهم، على حد قولهم.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيعمل TikTok على إطلاق أدوات وميزات جديدة من شأنها أن تسهل على العلامات التجارية الحصول على مزيد من المعلومات عن المؤثرين وقاعدة المستخدمين الخاصة بهم، ودفع موضع منتجاتهم وتفاصيل الشراء بشكل أكثر وضوحًا من خلال التنسيقات المنبثقة.

وقد بدأ التطبيق أيضًا في الإعلان هذا الشهر عن إعلانات TikTok داخل التطبيق وعلى منصات منافسة مثل Instagram، فيما لم ترد شركة ByteDance على استفسارات فريق الخبراء حول هذه التطورات، وقال أحد المطلعين على الأمر: "يحاول TikTok الآن معرفة كيفية كسب المزيد من المال، وكذلك مساعدة المؤثرين على كسب المزيد من المال، إنهم بصدد إطلاق الكثير من الميزات الجديدة التي يريدون من خلالها مساعدة المبدعين على جني المزيد من المال حتى لا يشعرون كما لو أنهم لا يحصلون على قيمتها".

Advertisements

كما تناولت هذه الاجتماعات كيفية الحصول على أموال المؤثرين وما إذا كان ذلك عن طريق الوكالات أو التحويلات المصرفية المباشرة، وهل سيكون السوق مثل لوس أنجلوس سوقًا ناضجًا جدًا للتطبيق.

وقالت المصادر إن الأدوات التي أطلقتها الشركة ستمكن العلامات التجارية من الحصول على مزيد من الأفكار حول المبدعين مثل نوع النسب بين الجنسين الذي يمتلكه أتباعهم، والمدن التي ينتمون إليها ومصالحهم، إلى جانب الميزات الجديدة التي ستمكن العلامات التجارية من الحصول على رؤية أكثر وضوحًا لمنتجاتها.