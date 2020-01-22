«هيئة الأرصاد» تحذر : أمطار ورياح وصقيع خلال الـ48 ساعة المقبلة

أكد المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية الدكتور "إبراهيم عطا" ،من حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة ,مؤكدا أن الموجة الباردة مستمرة حتى يوم الجمعة المقبل .

وتابع "المتحدث باسم الأرصاد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" والمذاع علي قناة "MBC مصر" : ستشهد البلاد حالة من الإستقرار في الطقس بدءا من يوم السبت ، حيث سيكون هناك تحسن ملحوظ علي كافة الأنحاء خاصة الشمالية

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وحذر الدكتور "إبراهيم عطا" من سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر، وسيناء، والوجه البحري،موضحا انها قد تمتد إلى القاهرة