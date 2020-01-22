شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. "جرابات" موبايل 3D مقاومة للبكتريا لوقف انتشار الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تساهم مادة جديدة مضادة للبكتيريا، والتى يمكن استخدامها لصنع "جرابات" للهواتف الذكية، فى وقف انتشار الحشرات الخبيثة القاتلة، إذ ابتكر علماء بريطانيون أجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد تقتل البكتيريا التى أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية، مثل بكتريا MRSA اللعينة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يمكن استخدام المواد فى الأجزاء العامة للمستشفيات ومقابض الأبواب ولعب الأطفال وأطقم الأسنان والمنتجات الاستهلاكية اليومية، لوقف تفشى الأمراض الخطيرة فى الأجنحة ودور الرعاية، مما قد ينقذ أرواح المرضى المعرضين للخطر.

وقالت الدكتورة كانديس ماجيوسكى فى جامعة شيفيلد: "تعد إدارة انتشار البكتيريا الضارة والعدوى والمقاومة المتزايدة للمضادات الحيوية مصدر قلق عالمى، ولا تحتوى معظم المنتجات المطبوعة ثلاثية الأبعاد الحالية على وظائف إضافية، لذا قد يكون تقديم الحماية المضادة للبكتيريا للمنتجات والأجهزة فى نقطة التصنيع أداة أساسية فى هذه المعركة. "

تقول منظمة الصحة العالمية إن مقاومة المضادات الحيوية تشكل "تهديدًا عالميًا كبيرًا" للصحة العامة، وحذرت من "حقبة ما بعد المضادات الحيوية"، حيث يموت الناس من الالتهابات البسيطة التى يمكن علاجها على مدى عقود.

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لمحاربة هذا التهديد، ابتكر باحثو جامعة شيفيلد تقنية تجمع بين الطباعة ثلاثية الأبعاد ومركب مضاد للبكتيريا قائم على الفضة.

وقال الباحثون فى بحثهم: "لقد اعتمدنا مادة مضافة مضادة للميكروبات متوفرة تجارياً (Biocote B65003) ودمجناها مع مسحوق بالليزر يستخدم على نطاق واسع وهو بولى أميد 12 ، EOS PA2200) لإنشاء مادة مضادة للميكروبات مناسبة لمجموعة من الاستخدامات المحتملة". ،

أظهرت النتائج أنه يمكن دمج المادة الكيميائية بنجاح فى مواد الطباعة ثلاثية الأبعاد الحالية دون أى تأثير سلبى على الإنتاج أو القوة، وفى ظل الظروف المناسبة، تكون الأجزاء فعالة ضد الحشرات الضارة المحتملة دون أن تكون سامة للخلايا البشرية.