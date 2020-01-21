تكنولوجيا: Garmin تكشف عن ساعة Tactix Delta الذكية بتصميم قوي وسعر 900 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Garmin عن إصدارها الجديد من ساعة Tactix Delta الذكية التي تأتي بتصميم قوي يتوافق مع المعايير العسكرية، وتنطلق بسعر 900 دولار تقريباً.

تتميز ساعة Tactix Delta بشاشة كبيرة بحجم 1.4 إنش تحاكي ساعة Fenix 6 التي قدمت العام الماضي، كما ينطلق هذا الإصدار بميزة إدارة الطاقة التي تعمل على وضع تنبؤ لعمر البطارية وفقاً لأسلوب المستخدم في ضبط إعدادات الساعة الذكية.

كما تقدم Garmin ساعة Tactix بنمط stealth الذي يعمل على تعطيل تخزين البيانات على الساعة الذكية، وتعطيل ميزة مشاركة البيانات، أيضاً يأتي إختيار خاص يعرف بkill لمحو الذاكرة بالكامل على الساعة الذكية، وهي من المميزات التي جاءت في السابق في كلاً من Instinct Tactical وMarq Commander.

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ولقد أدرجت Garmin هذه المميزات في ساعة Tactix Delta الذكية لدعم معايير حماية وتأمين أعلى مع حجب معلومات وبيانات تحديد الموقع عبر GPS الذي قد يشكل خطر على مستخدم الساعة الذكية، نظراً لإستهداف المعايير العسكرية بهذا الإصدار.

أيضاً تأتي ساعة Tactix Delta الذكية بنمط Jumpmaster، الذي يساعد على توجيه المستخدم عند القفز بالمظلات، مع نظام GPS مزدوج يعمل على عرض الموقع على الشاشة وفقاً لاثنان من الإحداثيات.

يمكن أيضاً لساعة Tactix Delta أن تدعم تخزين حتى 2000 أغنية، كما تضم الساعة نظام Garmin Pay، وتدعم أيضاً إستقبال الإخطارات من ساعة أخرى مقترنة، ويصل عمر البطارية إلى 21 يوم، أو 80 يوم مع نمط توفير شحن البطارية، ومن المقرر أن تتوفر ساعة Tactix Delta الذكية للبيع الآن بسعر 900 دولار.

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