تحديث Android 10 للهاتف LG G8 ThinQ يبدأ بشق طريقه للمزيد من المناطق

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأ الهاتف LG G8 ThinQ بتلقي تحديث Android 10 الرسمي والمستقر في كوريا الجنوبية في شهر نوفمبر الماضي، والآن إتضح أن هذا التحديث أصبح متوفرًا للمزيد من المستخدمين في المزيد من المناطق حول العالم، بما في ذلك بعض البلدان في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

تحديث Android 10 المستقر للهاتف LG G8 ThinQ يحمل البنية رقم G820UM20a في بعض الوحدات. سجل التغييرات الكاملة التي يأتي بها هذا التحديث غير متاح حاليًا، ولكننا نعلم بأن التحديث الجديد يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر ديسمبر جنبًا إلى جنب مع كافة الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10. ونظرًا إلى أن هذا التحديث خرج من كوريا الجنوبية، فنحن نعتقد بأنها مسألة وقت فقط قبل أن يصل إلى كافة ملاك الهاتف LG G8 ThinQ في جميع أنحاء العالم.

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كما سبق وأشرنا، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.