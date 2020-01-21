Xiaomi تعرض أخيرًا الهاتف Redmi K30 5G للبيع في الصين بكافة الخيارات المتاحة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بالإعلان عن الهاتف Redmi K30 5G في شهر ديسمبر الماضي، ولكن لم يتم عرض الهاتف للبيع حتى اليوم 7 يناير. بالمضي قدمًا إلى اليوم أصبح الهاتف أخيرًا متوفرًا للشراء بكافة الألوان والخيارات على مستوى الذاكرة في عدد من المتاجر الإلكترونية، بما في ذلك الموقع الرسمي لشركة Xiaomi نفسها.

النسخة الأدنى والتي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية تكلف فقط 285 دولار أمريكي، ولكنها متوفرة باللون الأزرق فقط على عكس النسخة المُزودة بـ 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية والتي يمكن شراؤها بعدد من الألوان تشمل الأزرق والأرجواني والأبيض والأحمر مقابل ما يُعادل 325 دولار أمريكي.

أما في حالة إذا كنت ترغب في الحصول على النسخة المُزودة بـ 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، فهي ستكون متوفرة بكافة الألوان المذكورة آنفا بإستثناء الأبيض، وستكلف ما يُعادل 370 دولار أمريكي. الآن، نحن ننتظر أن تقوم شركة Xiaomi بعرض نسخة 8GB/256GB أيضًا للبيع.

Advertisements

للتذكير، يٌعتبر Redmi K30 5G أول هاتف مُزود بالمعالج Snapdragon 765G مما يجعله متوافقًا مع شبكات الجيل الخامس 5G، وهذا ما يجعله أول هاتف من العلامة التجارية الفرعية الصينية يدعم شبكات الجيل الخامس. وبصرف النظر عن ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI 11، وبأربع خيارات على مستوى الذاكرة تشمل 6GB/64GB و 6GB/128GB و 8GB/128GB و 8GB/256GB.

الهاتف Redmi K30 5G يضم كذلك كاميرتين في الركن الأيمن العلوي من الشاشة بدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فالهاتف Redmi K30 5G الجديد يضم أربع كاميرات بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

تجدر الإشارة إلى أن الهاتف Redmi K30 5G لا يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف لأنه تم تضمين هذا المستشعر في زر التشغيل على الجانب، كما أنه يضم بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، ومتوفر بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأزرق والأحمر والأرجواني والأبيض.