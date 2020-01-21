مايكروسوفت توصي 400 مليون مستخدم بشراء حواسيب شخصية جديدة بحلول الشهر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - أنهت شركة مايكروسوفت رسميًا دعمها لنظام Windows 7 هذا الشهر. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من المستخدمين الذين لا يزالون يستخدمون نظام Windows 7، حوالي 400 مليون مستخدم حسب آخر الإحصائيات.

ربما قاموا بالفعل بالترقية إلى Windows 10 أو قد يكونون قد تحولوا إلى إحدى توزيعات Linux التي تشبه Windows. لا يمكننا أن نكون متأكدين جدًا من ذلك، ولكن بالنظر إلى عدد مستخدمي Windows 7، فهذه تمثل مشكلة كبيرة. ومع ذلك، في نفس الوقت تقريبًا، إكتشف موقع MSPoweruser أن شركة مايكروسوفت نشرت صفحة جديدة على الويب لتشجيع مستخدمي Windows 7 على ترقية أجهزتهم عن طريق شراء حواسيب Surface المحمولة.

ليس فقط التوصية، ولكن مايكروسوفت ذكرت أيضًا أنه سيكون أكثر كفاءة بالنسبة للمستخدمين الحصول على حواسيب Surface جديدة مع نظام Windows 10 للإستفادة القصوى من نظام التشغيل الخاص بها. وعلى الرغم من أنها ذكرت ذلك، فلا تزال لديك الكثير من الخيارات للإختيار من بينها في حالة إذا كنت تخطط للإنتقال إلى نظام Windows 10، فهناك العديد من الشركات المصنعة التي تقوم بإنشاء بعض من أفضل حواسيب Windows 10 على الإطلاق أو ببساطة إنشاء حاسوبك الشخصي بنفسك.

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في حال كنت ترغب في الحصول على حاسوب محمول، فربما يكون ” Surface ” خيارًا ممتازًا بالنسبة لك. لا تخف، هناك أيضًا الكثير من حواسيب Windowd 10 المتاحة في السوق اليوم بأسعار إقتصادية. أيضًا، من الواضح تمامًا أن مايكروسوفت تقوم بالترويج لحواسيب Surface الخاصة بها من أجل الترقية إليها، ولكن يمكنك الترقية إليها أو الترقية إلى خيار آخر من شركة مُصنعة أخرى بنفسك.