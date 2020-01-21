تقرير جديد يكشف لنا عن معلومة مثيرة حول سمك الهاتف iPhone 12 Pro Max

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى التغييرات المهمة التي أجرتها شركة آبل على هواتف iPhone الخاصة بها في العام الماضي هي إطالة عمر البطارية. لسنوات، تُحاول شركة آبل تنحيف هواتف iPhone الخاصة بها إلى أقصى حد ممكن لدرجة كانت تستغني فيها عن ميزات مثل عمر البطارية. هذا هو السبب الذي جعلنا نتفاجأ في العام الماضي عندما قررت آبل إطالة عمر البطارية في تشكيلة iPhone 11 Series.

ومع ذلك، يبدو أن شركة آبل ستعود إلى إستراتيجية تنحيف هواتفها الذكية هذا العام، أو على الأقل ذلك ما يشير إليه تقرير جديد صدر مؤخرًا من مدونة Mac Otakara اليابانية والذي يُفيد أن هواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام ستكون أنحف من الطرازات الحالية.

ووفقا للشائعات، فمن الممكن أن تقوم شركة آبل هذا العام بإطلاق أربع طرازات من iPhone على الأقل، وأحدهما سيضم شاشة بحجم 6.7 إنش ليكون بذلك الطراز الأرقى في التشكيلة. يدعي التقرير الجديد أنه من الممكن أن يمتاز هذا الطراز بالتحديد بسمك يبلغ 7.4 ملمتر مما يجعله أنحف بنسبة 10 في المئة مقارنة مع iPhone 11 Pro Max الحالي.

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لسنا متأكدين مما إذا كانت هذه النحافة ستأتي على حساب عمر البطارية، ولكننا نأمل بالتأكيد أن لا يكون الأمر كذلك. أشادت العديد من المراجعات بعمر البطارية الطويل في هواتف iPhone التي أصدرتها شركة آبل في العام 2019، لذلك سيكون من السيء بالنسبة لآبل إتخاذ خطوة إلى الوراء.

على أي حال، هذه مجرد شائعات في الوقت الراهن، لذلك يُرجى التعامل معها بأقل قدر من الحماسة على الرغم من حقيقة أن المدونة المذكورة آنفا كانت وراء تسريب العديد من المعلومات الصحيحة حول أجهزة آبل في السنوات الماضية.