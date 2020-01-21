تشكيلة iPhone 11 Series مسؤولة عن 69% من مبيعات آبل في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - iPhone هو واحد من الأجهزة الأكثر مبيعًا خلال موسم العطلات، وخاصة أن الطرازات الأحدث تصل في بداية الربع الرابع من كل عام. ووفقًا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من مؤسسة CIRP المتخصصة في بحوث السوق، فإن 69 في المئة من هواتف iPhone التي تم بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الرابع من العام 2019 كانت جزءًا من تشكيلة iPhone 11 Series.

كان iPhone 11 هو الأكثر شعبية بنسبة 39 في المئة، في حين كان كلا من iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max يمثلان 15 في المئة من المبيعات لكل منهما. هذا تحول مثير للإعجاب بالنظر إلى أن iPhone XS Max قد تجاوز مبيعات iPhone XS بنسبة كبيرة. من المحتمل أن العديد من مستخدمي iPhone قاموا بالترقية إلى iPhone 11 Pro هذا العام.

بالنظر إلى السعر المنخفض للهاتف iPhone XR البالغ 599 دولار أمريكي بعد إصدار تشكيلة iPhone 11 Series، فقد واصل حصد المزيد من المبيعات هذا العام حيث كان يمثل حوالي 18 في المئة من إجمالي مبيعات iPhone خلال الربع الرابع من العام الماضي.

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نظرًا لأن شركة آبل لم تعد تكشف عن أرقام رسمية لمبيعات iPhone بعد الآن، فإن CIRP تستخدم متوسط سعر التجزئة المرجح لمعاينة متوسط سعر البيع. وتعتقد أن المتوسط هو 809 دولار أمريكي، وهذا ما يمثل نموًا من 783 دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام 2019، ولكن هذا لا يزال يمثل إنخفاضًا من 839 دولار أمريكي خلال الربع الرابع من العام 2018، مما يشير إلى أن السعر المنخفض لـ iPhone 11 والسعر المُخفض لـ iPhone XR قد عوضا الإتجاه التصاعدي.

يمكن أن يكون ذلك أيضًا راجع لتباطؤ تبني الطرازات التي تضم المزيد من الذاكرة التخزينية. إختار ثلثي مشتري iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max النسخ المزودة بأكثر من 64GB من الذاكرة التخزينية، بينما إختار معظم مشتري طرازات iPhone الأخرى الذاكرة التخزينة الأدنى المتوفرة للشراء.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يعتمد على إستطلاعات المحللين. يستند هذا التقرير على إستطلاع لأراء ما يصل إلى 500 عميل من عملاء آبل في الولايات المتحدة الأمريكية قاموا بشراء منتج آبل في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2019.