شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام ساهم فى نمو إيرادات صناعة "التاتو" 3 مليارات دولار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث لموقع "ديلى ميل" البريطانى، أن تطبيق انستجرام حول صناعة التاتو فى السنوات الأخيرة، حيث نمت إيراداته تقدر بنحو 1.6 مليار دولار فى عام 2007 إلى أكثر من 3 مليارات دولار فى عام 2018، إذ تعزى الكثير من المتاجر الوشم هذا النمو مباشرة إلى انستجرام، حيث يمكن لصور التاتو الجديدة أن تساهم فى إلهام المستخدمين للحصول على تاتو جديد.

وكشف تقرير حديث عن محلات الوشم فى الولايات المتحدة أن ما يصل إلى 70 فى المئة من العملاء الجدد جاءوا من إعلانات أو صور على انستجرام، وبالنسبة لبعض رواد خدمات التواصل الاجتماعى فى وسائل التواصل الاجتماعى، فإن هذا الرقم قد يصل إلى 90 فى المئة.

وقالت لورا مارتينيز، فنانة الوشم التى تتخذ من بروكلين مقراً لها لشبكة CNBC: "إن إنستجرام غير مجتمع الوشم تمامًا، إنه بمثابة محفظة عبر الإنترنت لكل فنان، وقد مكننى من مشاهدة عملى على المستوى الدولي".

بينما قال جاسون إليوت، فنان الوشم فى تكساس، إنه حصل على 6000 متابع إضافى بعد إعادة مشاركة الوشم لديه 65 مرة فقط، مما يدل على مدى قوة تطبيق مشاركة الصور.

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بدأ إليوت فى تجربة الدفع للترويج لبعض منشورات انستجرام الخاصة به مثل الإعلانات، ووجد أنه أدى إلى زيادة عدد مرات المشاهدة والتعليقات إلى أربعة أضعاف، وكلها أضافت المزيد من الأعمال.

وأضاف إليوت: "كنت متشككا فى الأمر فى البداية، فأنا أدفع مقابل شيء ليتم طرحه هناك، لكننى لاحظت أنه فى كل مرة أفعلها، كان أناس حقيقيون يتفاعلون معها."

وتنمو صناعة إزالة الوشم بسرعة تقريبًا مثل صناعة الوشم نفسها، إذ نمت الإيرادات من إجراءات إزالة الوشم بنسبة 50 فى المئة بين عامى 2014 و 2017، حيث يتم تنفيذ حوالى 110،000 عملية إزالة للوشم كل عام، مما يحقق 694 مليون دولار سنويًا.