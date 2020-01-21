شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تخطط لتشكيل وحدة دفاعية لشن حرب في الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن خطط لتشكيل وحدة دفاعية مصممة لشن حرب في الفضاء، وقال "آبي" في خطاب سياسي بمناسبة بدء الجلسة البرلمانية للعام، إن وحدة مهمة المجال الفضائي ستطلق في أبريل كجزء من قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، وقال إنه يتعين على اليابان أن تدافع عن نفسها من التهديدات في الفضاء الإلكتروني وأن تحمي أقمارها الصناعية، حيث يقوم عدد من الدول الآن بتطوير أسلحة فضائية، مع تزايد المخاوف من أن الصين وروسيا تبحثان عن طرق للتدخل أو تعطيل أو تدمير المركبات الفضائية.

وبحسب موقع metro الأمريكى، فقال آبي إن اليابان:" سوف تعزز الوحدة بشكل كبير القدرة والنظام من أجل ضمان التفوق في تلك المناطق، وستتعاون الوحدة مع قيادة الفضاء الأمريكية التي أنشأها ترامب في ديسمبر، وكذلك وكالة استكشاف الفضاء اليابانية"، فيما دفع آبي قوة الدفاع عن النفس اليابانية لتوسيع دورها وقدراتها الدولية من خلال تعزيز التعاون والتوافق مع الأسلحة مع الولايات المتحدة.

كما ستعمل الوحدة جنبًا إلى جنب مع القوات الأمريكية ومع تنامي قلقها بشأن القدرات المتزايدة للصين وكوريا الشمالية، وتعهد آبي، احتفالا بالذكرى السنوية الستين لتوقيع معاهدة الأمن بين اليابان والولايات المتحدة، بتعزيز قدرة اليابان وتعاونها مع الولايات المتحدة، بما في ذلك في مجالي الفضاء والأمن السيبراني.

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وحذر قادة الصناعة من أن المملكة المتحدة تحتاج إلى بناء قوة فضائية والاستعداد لمحاربة الإرهابيين وشن حرب في السماء، وفي المستقبل، سيتمكن الإرهابيين من إحداث الفوضى الاقتصادية من خلال استهداف أقمار الاتصالات، فيما قال الرئيس الجديد لشركة الفضاء البريطانية، ويل ويتهورن: "سنرى وينبغي أن نرى إنشاء قوة فضائية في المملكة المتحدة للمساعدة في حماية الأمة من هذه التهديدات الجديدة".

وفي حديثه في مؤتمر المملكة المتحدة للفضاء في نيوبورت، قال الرئيس السابق لشركة فيرجن جالاكتيك: 'من وجهة نظري أنه مع تقدمنا ​، من الواضح أنه يجب أن يكون هناك تنسيق كامل وشامل للطريقة التي تستجيب بها الحكومة على جميع المستويات لتصنيع الفضاء".