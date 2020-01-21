شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المغضوب عليهم من واتس آب.. هل يمكنك استخدام التطبيق بعد 1 فبراير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب ملايين من مستخدمي تطبيق واتس آب حول العالم يوم 1 فبراير بحذر، حيث من المنتظر أن يقوم التطبيق بإزالة دعم التطبيق عن ملايين الأجهزة ذات أنظمة التشغيل القديمة، حيث كشف تقرير حديث لموقع "مترو" البريطانى أن الملايين من مستخدمى تطبيق واتس آب قد يكونوا مجبرين قريبًا على شراء هاتف جديد لضمان الوصول إلى تطبيقهم المفضل، إذ يستعد التطبيق المملوك لفيس بوك للتخلى عن عدد كبير من الأجهزة القديمة والتوقف عن دعم العديد من الهواتف فى الأول من فبراير. - واتس آب وإزالة الدعم عن الهواتف القديمة: - واتس آب وإزالة الدعم عن الهواتف القديمة: نعرض فيما يلي جميع التواريخ التى قام فيها واتس آب بإزالة دعم تطبيق واتس آب عن العمل على أنظمة الهواتف المختلفة: - 30 يونيو 2017 .. قام واتس آب إلغاء الدعم عن نظام تشغيل Nokia Symbian S60 - 31 ديسمبر 2017 .. قام واتس آب إلغاء الدعم عن نظام تشغيل BlackBerry OS و BlackBerry 10. Advertisements - 31 ديسمبر 2018 .. قام واتس آب إلغاء الدعم عن نظام تشغيل Nokia S40 - 31 ديسمبر 2019 .. قام واتس آب إلغاء الدعم عن نظام تشغيل Windows Mobile بالكامل. - 1فبراير 2020 .. سيقوم واتس آب إلغاء الدعم عن نظام تشغيل iOS 7 وأندرويد 2.3.7. وقال واتس آب مبررا سبب تجريده الروتيني لأنظمة التشغيل الأقدم: "بينما نتطلع إلى السنوات السبع المقبلة، نريد أن نركز جهودنا على المنصات المحمولة التي يستخدمها الغالبية العظمى من الناس".

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