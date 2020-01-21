مميزات اشتراك Google One التي تجعله هاماً

Google One هو اشتراك مهم جداً. خدمة عالية المستوى من Google و تقدم لك العديد من المزايا التي ستستعملها. هناك امور عديدة يمكنك القيام بها بهذا الإشتراك. هناك مزايا عديدة تحملها اشتراكات Google و بالرغم من سعرها المنخفض الا ان الخدمة جيدة بشكل كبير. و سنعرض في هذا المقال ابرز مميزات الإشتراك

سعات Google One الزائدة على Google Drive

في البداية فإن Google Drive يقدم لك 15GB من سعة التخزين السحابية بشكل مجاني. اشتراك Google one سيقدم لك سعات تخزين مختلفة تبدأ من 100GB. حتى 30TB من سعة التخزين السحابي. نعم 30TB تخزين سحابي. تقريباً جهازك الشخصي لا يكمل 10TB من السعة. كل السعات تشمل القدرة على رفع الصور على google photos و رفع كل ملفاتك التي تستعملها على Google Drive. او مستندات Google Docs و غيرها.

اسعار السعات المختلفة

السعة الإشتراك الشهري الإشتراك السنوي 100GB 15 جنيه شهرياً 150 جنيه سنوياً 200GB 30 جنيه شهرياً 300 جنيه سنوياً 2TB 75 جنيه شهرياً 750 جنيه سنوياً 10TB 750 جنيه شهرياً — 20TB 1500 جنيه شهرياً — 30TB 2250 جنيه شهرياً —

مشاركة المساحة مع العائلة

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حسابك على Google One يمكنك من اضافة مجموعة من الحسابات ضمن نفس الإشتراك. بهذه الطريقة يمكنك اضافة عائلتك على اشتراكك الخاص. فيمكن للعائلة كلها استغلال المساحة التي تقوم بشرائها لرفع صورهم و ملفاتهم بدون مشاكل. هكذا يمكنك شراء سعة تخزين سحابية للعائلة بدون دفع العديد من الأموال. و لكل مستخدم خصوصيته في العائلة فهو فقط يستهلك من المساحة التخزينية و لكن لا يمكن الدخول لملفاته المرفوعة بسهولة. يمكنك اضافة حتى 5 اشخاص غيرك في العائلة بكل سهولة

مشاركة التطبيقات و الكتب مع العائلة

تصور انك تريد شراء تطبيق ما لتستعمله. و في نفس الوقت شخص من عائلتك يريد شراء نفس التطبيق ليستعمله هو ايضاً. فكرة الأمر هنا انه يمكنك مشاركة اي تطبيقات تقوم بشرائها مع عائلتك بإختيارك الشخصي. اي تطبيق تقوم بشرائه يمكنك عن طريق اشتراك Google One مشاركته ضمن الـFamily library الخاصة بك كمستخدم فيكون التطبيق متاحاً ضمن مكتبة التطبيقات الخاصة بكل مستخدم في العائلة. و لن يحتاج لدفع اي اشتراك لشراء التطبيق. و هذا الأمر لا ينحصر على التطبيقات فحسب بل على الكتب و الأفلام التي تقوم بشرائها من على Google play ايضاً

دعم على مدار الساعة من Google One

يمكنك الحصول على دعم على مدار الساعة من Google الذي يساعد في حل مشاكلك بسرعة. حيث يمكن للدعم الفني الوصول اليك خلال دقيقتين الى 3 دقائق. و يمكنهم الوصول اليك من خلال طلب مكالمة تليفونية فيتصل بك الدعم الفني بشكل مجاني. او عن طريق الـChat بسهولة. او عن طريق الـEmail. و ذلك على مدار الساعة طول الأسبوع. و المختص الذي سيتصل بك سيكون متحدثاً باللغة العربية او الإنجليزية او اي لغة تحتاجها بناء على ما تحدده انت في حسابك.

النسخ الإحتياطي لكل هاتفك

يمكنك عمل نسخ احتياطي لكل الهاتف بإشتراك Google One يشمل النسخ الإحتياطي كل ما على الهاتف حتى بيانات الجهاز المخزنة. و رسائلك الخاصة و رسائل الوسائط المتعددة. و الصور و ملفات الفيديو المختلفة بكل سهولة. و كل ذلك عن طريق التطبيق الخاص بالخدمة. تطبيق Google One المتاح على Google play Store بشكل مجاني يساعدك في القيام بعمل نسخ احتياطي لهاتفك بالكامل. بالإضافة الى انه يساعدك على التحكم في اعضاء عائلتك ضمن الإشتراك. و عرض استهلاك كل فرد من العائلة للمساحة. بالإضافة الى تصنيف استغلالك للمساحة بين الرسائل و البريد الإلكتروني و الصور و ملفات Google Drive و غيرها.

خصومات في اماكن مختلفة

يقدم لك الإشتراك خصومات مختلفة في اماكن عدة ضمن عروض مؤقتة من الخدمة. الخصومات التي تحصل عليها من Google One. الآن تقوم Google بإعطائك خصومات في الفنادق و الإقامة بفنادق متعددة عن طريق البحث على Google و البحث عن فندق من خلال Google. و تعمل الشركة على خصومات اخرى يمكنك الحصول عليها