افضل تطبيقات تعديل الصور على اندرويد 2020

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كاميرات الهواتف الذكية في تحسن و تطور مستمر عاماً بعد عام. تطبيقات تعديل الصور قد زادت اهميتها مع زيادة تطور الكاميرات للحصول على صور افضل و اقوى. كانت هناك فترة الصورة فقط واضحة و كان تعديل الصورة للحصول على صورة اوضح. لكن الآن الصور بتفاصيل غنية و قوية. فعندما تقوم بتعديل اي صورة فانت تقوم بتعديلها من اجل اظهار التفاصيل بشكل اوضح. و الحصول على صورة رائعة و مترابطة بشكل كبير صار اسهل الآن. و هناك تطبيقات عديدة مميزة لهذا الغرض. و هذا ما سنذكره في هذا الموضوع
Photoshop Express
بواجهة بسيطة و سهلة الإستعمال فإن Adobe Photoshop express من افضل التطبيقات للتعديل. تطبيقات Adobe شهيرة و لا غنى عنها في ما يخص تعديل الصور. و على اندرويد فإن تطبيق Adobe photoshop express له مكانة خاصة به. حيث انه يوفر مجموعة من الأدوات الأساسية للتعديل. بالإضافة الى تخصيص الفلترات و التأثيرات المختلفة على الصورة مع امكانية نشر و مشاركة الصور من خلال التطبيق على وسائل التواصل الإجتماعي. التطبيق مجاني بالكامل و هو من اكثر التطبيقات شهرة على المتجر
مميزات تطبيق تعديل الصور Photoshop express
- اكثر من 80 فلتر للتطبيق على الصور بشكل لحظي
- يمكن تعديل الصور من نوع RAW
- تصحيح اخطاء الصور المختلفة بإحترافية
- مشاركة الصور مباشرة على وسائل التواصل الإجتماعي
التحميل
PicsArt photo studio
بأكثر من 100 مليون تحميل من على متجر Google play Store. يعد من احد افضل تطبيقات تعديل الصور التي يمكنك استعمالها على هاتفك. بسبب المميزات العديدة التي يقدمها التطبيق. و التي يمكنك تخصيص صورك العديدة بها. و من المميزات ايضاً وجود كاميرا مدمجة في الهاتف. و من الجيد ايضاً ان التطبيق مجاني بالكامل. و لكن مع بعض الخواص التي يمكنك شرائها بداخل التطبيق
مميزات تطبيق تعديل الصور PicsART Photo studio
- دعم وضع الفرشاة لتعديل اماكن معينة في الصورة
- تأثيرات مدعومة بالذكاء الإصطناعي
- كاميرا داخلية مدمجة في التطبيق
- ميزة Double Exposure لدمج صورتين في صورة واحدة
التحميل
Fotor Photo editor
من التطبيقات الجيدة جداً. يحمل مميزات عديدة و كثيرة جداً. بالعديد من الخصائص المميزة و الجيدة. و ادوات عديدة لتحسين الصورة بشكل كبير. مع ادوات اخرى لتحسين سطوع و تباين الصور. مع مجموعة من تأثيرات الصور الجاهزة. هذا التطبيق مجاني بالكامل لكنه يحتوي على بعض الإعلانات
مميزات تطبيق تعديل الصور Fotor Photo editor
- توفير تعديلات غنية على الصور
- تحسين الصور بسهولة
- مجموعة تأثيرات كبيرة
التحميل
Snapseed
استعمل هذا التطبيق بشكل شخصي. من ابرز تطبيقات تعديل الصور من Google و الذي يستعمله العديد من المستخدمين. يوفر مجموعة من الأدوات التي ستستعملها بالتأكيد. هذا التطبيق مميز جداً. بداية فيمكنك تعديل الصور الـRAW من خلاله. و تحسين الصور و ضبطها. مع امكانية التحكم بالوان الصورة و زيادة او تقليل تركيز كل لون. مع كونه تطبيق سهل في الإستعمال و مميز بشكل كبير.
مميزات تطبيق تعديل الصور Snapseed
- ملفات الـRAW يمكن تعديلها
- التطبيق يحمل وضع ليلي خاص به
- وجود فرشاة لتخصيص اماكن معينة في الصورة
- ميزة حفظ التعديلات لتطبيقها على صور اخرى في وقت لاحق
التحميل
AirBrush
هو تطبيق من التطبيقات سهلة الإستعمال التي يمكنك تجربتها. حيث انه يوفر واجهة مستخدم بسيطة مبنية على اللمس. هذا التطبيق يحمل العديد من الإعدادات التي تجعل نتيجة التعديل على صورك جيدة و مرضية لك بشكل كبير. بالطبع هو تطبيق مجاني لكنه يحمل العديد من الأدوات التي تحتاج شرائها منفصلة. هذا التطبيق مميز جداً بفضل كل ما يقدمه و بفضل النتائج الإيجابية التي يخرجها التطبيق
مميزات تطبيق تعديل الصور AirBrush
- ادوات عديدة للتعديل على الصور للخروج بصور جيدة
التحميل
المصدر الأصلي : عرفني