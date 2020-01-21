علوم وتكنولوجيا

افضل تطبيقات تعديل الصور على اندرويد 2020

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افضل تطبيقات تعديل الصور على اندرويد 2020 1

كاميرات الهواتف الذكية في تحسن و تطور مستمر عاماً بعد عام. تطبيقات تعديل الصور قد زادت اهميتها مع زيادة تطور الكاميرات للحصول على صور افضل و اقوى. كانت هناك فترة الصورة فقط واضحة و كان تعديل الصورة للحصول على صورة اوضح. لكن الآن الصور بتفاصيل غنية و قوية. فعندما تقوم بتعديل اي صورة فانت تقوم بتعديلها من اجل اظهار التفاصيل بشكل اوضح. و الحصول على صورة رائعة و مترابطة بشكل كبير صار اسهل الآن.  و هناك تطبيقات عديدة مميزة لهذا الغرض. و هذا ما سنذكره في هذا الموضوع

Photoshop Express

افضل تطبيقات تعديل الصور على اندرويد 2020 2

بواجهة بسيطة و سهلة الإستعمال فإن Adobe Photoshop express من افضل التطبيقات للتعديل. تطبيقات Adobe شهيرة و لا غنى عنها في ما يخص تعديل الصور. و على اندرويد فإن تطبيق Adobe photoshop express له مكانة خاصة به. حيث انه يوفر مجموعة من الأدوات الأساسية للتعديل. بالإضافة الى تخصيص الفلترات و التأثيرات المختلفة على الصورة مع امكانية نشر و مشاركة الصور من خلال التطبيق على وسائل التواصل الإجتماعي. التطبيق مجاني بالكامل و هو من اكثر التطبيقات شهرة على المتجر

مميزات تطبيق تعديل الصور Photoshop express

  • اكثر من 80 فلتر للتطبيق على الصور بشكل لحظي
  • يمكن تعديل الصور من نوع RAW
  • تصحيح اخطاء الصور المختلفة بإحترافية
  • مشاركة الصور مباشرة على وسائل التواصل الإجتماعي

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PicsArt photo studio

افضل تطبيقات تعديل الصور على اندرويد 2020 3

بأكثر من 100 مليون تحميل من على متجر Google play Store. يعد من احد افضل تطبيقات تعديل الصور التي يمكنك استعمالها على هاتفك. بسبب المميزات العديدة التي يقدمها التطبيق. و التي يمكنك تخصيص صورك العديدة بها. و من المميزات ايضاً وجود كاميرا مدمجة في الهاتف. و من الجيد ايضاً ان التطبيق مجاني بالكامل. و لكن مع بعض الخواص التي يمكنك شرائها بداخل التطبيق

مميزات تطبيق تعديل الصور PicsART Photo studio

  • دعم وضع الفرشاة لتعديل اماكن معينة في الصورة
  • تأثيرات مدعومة بالذكاء الإصطناعي
  • كاميرا داخلية مدمجة في التطبيق
  • ميزة Double Exposure لدمج صورتين في صورة واحدة

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Fotor Photo editor

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افضل تطبيقات تعديل الصور على اندرويد 2020 4

من التطبيقات الجيدة جداً. يحمل مميزات عديدة و كثيرة جداً. بالعديد من الخصائص المميزة و الجيدة. و ادوات عديدة لتحسين الصورة بشكل كبير. مع ادوات اخرى لتحسين سطوع و تباين الصور. مع مجموعة من تأثيرات الصور الجاهزة. هذا التطبيق مجاني بالكامل لكنه يحتوي على بعض الإعلانات

مميزات تطبيق تعديل الصور Fotor Photo editor

  • توفير تعديلات غنية على الصور
  • تحسين الصور بسهولة
  • مجموعة تأثيرات كبيرة

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Snapseed

افضل تطبيقات تعديل الصور على اندرويد 2020 5

استعمل هذا التطبيق بشكل شخصي. من ابرز تطبيقات تعديل الصور من Google و الذي يستعمله العديد من المستخدمين. يوفر مجموعة من الأدوات التي ستستعملها بالتأكيد. هذا التطبيق مميز جداً. بداية فيمكنك تعديل الصور الـRAW من خلاله. و تحسين الصور و ضبطها. مع امكانية التحكم بالوان الصورة و زيادة او تقليل تركيز كل لون. مع كونه تطبيق سهل في الإستعمال و مميز بشكل كبير.

مميزات تطبيق تعديل الصور Snapseed

  • ملفات الـRAW يمكن تعديلها
  • التطبيق يحمل وضع ليلي خاص به
  • وجود فرشاة لتخصيص اماكن معينة في الصورة
  • ميزة حفظ التعديلات لتطبيقها على صور اخرى في وقت لاحق

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AirBrush

افضل تطبيقات تعديل الصور على اندرويد 2020 6

هو تطبيق من التطبيقات سهلة الإستعمال التي يمكنك تجربتها. حيث انه يوفر واجهة مستخدم بسيطة مبنية على اللمس. هذا التطبيق يحمل العديد من الإعدادات التي تجعل نتيجة التعديل على صورك جيدة و مرضية لك بشكل كبير. بالطبع هو تطبيق مجاني لكنه يحمل العديد من الأدوات التي تحتاج شرائها منفصلة. هذا التطبيق مميز جداً بفضل كل ما يقدمه و بفضل النتائج الإيجابية التي يخرجها التطبيق

مميزات تطبيق تعديل الصور AirBrush

  • ادوات عديدة للتعديل على الصور للخروج بصور جيدة

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المصدر الأصلي : عرفني

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