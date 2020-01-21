افضل تطبيقات تعديل الصور على اندرويد 2020

كاميرات الهواتف الذكية في تحسن و تطور مستمر عاماً بعد عام. تطبيقات تعديل الصور قد زادت اهميتها مع زيادة تطور الكاميرات للحصول على صور افضل و اقوى. كانت هناك فترة الصورة فقط واضحة و كان تعديل الصورة للحصول على صورة اوضح. لكن الآن الصور بتفاصيل غنية و قوية. فعندما تقوم بتعديل اي صورة فانت تقوم بتعديلها من اجل اظهار التفاصيل بشكل اوضح. و الحصول على صورة رائعة و مترابطة بشكل كبير صار اسهل الآن. و هناك تطبيقات عديدة مميزة لهذا الغرض. و هذا ما سنذكره في هذا الموضوع

Photoshop Express

بواجهة بسيطة و سهلة الإستعمال فإن Adobe Photoshop express من افضل التطبيقات للتعديل. تطبيقات Adobe شهيرة و لا غنى عنها في ما يخص تعديل الصور. و على اندرويد فإن تطبيق Adobe photoshop express له مكانة خاصة به. حيث انه يوفر مجموعة من الأدوات الأساسية للتعديل. بالإضافة الى تخصيص الفلترات و التأثيرات المختلفة على الصورة مع امكانية نشر و مشاركة الصور من خلال التطبيق على وسائل التواصل الإجتماعي. التطبيق مجاني بالكامل و هو من اكثر التطبيقات شهرة على المتجر

مميزات تطبيق تعديل الصور Photoshop express

اكثر من 80 فلتر للتطبيق على الصور بشكل لحظي

يمكن تعديل الصور من نوع RAW

تصحيح اخطاء الصور المختلفة بإحترافية

مشاركة الصور مباشرة على وسائل التواصل الإجتماعي

التحميل

PicsArt photo studio

بأكثر من 100 مليون تحميل من على متجر Google play Store. يعد من احد افضل تطبيقات تعديل الصور التي يمكنك استعمالها على هاتفك. بسبب المميزات العديدة التي يقدمها التطبيق. و التي يمكنك تخصيص صورك العديدة بها. و من المميزات ايضاً وجود كاميرا مدمجة في الهاتف. و من الجيد ايضاً ان التطبيق مجاني بالكامل. و لكن مع بعض الخواص التي يمكنك شرائها بداخل التطبيق

مميزات تطبيق تعديل الصور PicsART Photo studio

دعم وضع الفرشاة لتعديل اماكن معينة في الصورة

تأثيرات مدعومة بالذكاء الإصطناعي

كاميرا داخلية مدمجة في التطبيق

ميزة Double Exposure لدمج صورتين في صورة واحدة

التحميل

Fotor Photo editor

Advertisements

من التطبيقات الجيدة جداً. يحمل مميزات عديدة و كثيرة جداً. بالعديد من الخصائص المميزة و الجيدة. و ادوات عديدة لتحسين الصورة بشكل كبير. مع ادوات اخرى لتحسين سطوع و تباين الصور. مع مجموعة من تأثيرات الصور الجاهزة. هذا التطبيق مجاني بالكامل لكنه يحتوي على بعض الإعلانات

مميزات تطبيق تعديل الصور Fotor Photo editor

توفير تعديلات غنية على الصور

تحسين الصور بسهولة

مجموعة تأثيرات كبيرة

التحميل

Snapseed

استعمل هذا التطبيق بشكل شخصي. من ابرز تطبيقات تعديل الصور من Google و الذي يستعمله العديد من المستخدمين. يوفر مجموعة من الأدوات التي ستستعملها بالتأكيد. هذا التطبيق مميز جداً. بداية فيمكنك تعديل الصور الـRAW من خلاله. و تحسين الصور و ضبطها. مع امكانية التحكم بالوان الصورة و زيادة او تقليل تركيز كل لون. مع كونه تطبيق سهل في الإستعمال و مميز بشكل كبير.

مميزات تطبيق تعديل الصور Snapseed

ملفات الـRAW يمكن تعديلها

التطبيق يحمل وضع ليلي خاص به

وجود فرشاة لتخصيص اماكن معينة في الصورة

ميزة حفظ التعديلات لتطبيقها على صور اخرى في وقت لاحق

التحميل

AirBrush

هو تطبيق من التطبيقات سهلة الإستعمال التي يمكنك تجربتها. حيث انه يوفر واجهة مستخدم بسيطة مبنية على اللمس. هذا التطبيق يحمل العديد من الإعدادات التي تجعل نتيجة التعديل على صورك جيدة و مرضية لك بشكل كبير. بالطبع هو تطبيق مجاني لكنه يحمل العديد من الأدوات التي تحتاج شرائها منفصلة. هذا التطبيق مميز جداً بفضل كل ما يقدمه و بفضل النتائج الإيجابية التي يخرجها التطبيق

مميزات تطبيق تعديل الصور AirBrush

ادوات عديدة للتعديل على الصور للخروج بصور جيدة