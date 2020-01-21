تكنولوجيا: هواوي تؤكد على خططها لإطلاق هاتف 5G بسعر 150 دولار في نهاية 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة هواوي على خططها لإطلاق إصدار جديد من هواتف 5G بسعر 150 دولار في نهاية عام 2020 أو بحلول عام 2021.

إنخفض مستوى تسعير الهواتف الذكية التي تدعم الإتصال بشبكات 5G إلى 290 دولار خلال هذا العام، إلا أن شركة هواوي في طريقها إلى خفض سعر هواتف 5G إلى مستوى جديد في نهاية هذا العام.

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تتوفر هواتف 5G لقطاع أكبر من المستخدمين مع نهاية عام 2020 أو في بداية عام 2021، وذلك بفضل كلاً من رقاقة MediaTek 1000L، ورقاقة Snapdradon 765G الجديدة من كوالكوم، التي تأتي بمودم 5G مدمجة، والتي ستتيح دعم العديد من الإصدارات المتوسطة بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

ولقد سيطرت كلاً من سامسونج وهواوي على أعلى نسبة مبيعات من هواتف 5G خلال الفترة الأخيرة، حيث وصلت شحنات سامسونج من هواتف 5G إلى 6.7 مليون وحدة، بينما وصلت شحنات هواوي من هواتف 5G إلى 6.9 مليون وحدة، ومن المتوقع أن تختلف نسبة المبيعات مع إنطلاق هواتف الأيفون 5G في نهاية هذا العام.

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